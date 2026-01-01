Tot wel 69% korting op Kibana

Implementeer Kibana met één-klik-installatie.

Open-source datavisualisatie- en exploratieplatform voor Elasticsearch met dashboards, zoekfunctionaliteit en observability-tools.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Kibana kunt bouwen

Kibana is de officiële web-UI voor Elasticsearch — een verfijnd platform voor het verkennen van data, het bouwen van interactieve dashboards, het uitvoeren van zoekopdrachten en het beheren van een Elastic Stack-implementatie. Oorspronkelijk gemaakt in 2013 en nu onderhouden door Elastic NV, is Kibana de standaard visualisatielaag voor elke applicatie die is gebouwd op Elasticsearch, van log-analyse en observability tot e-commerce zoekopdrachten en beveiligingsanalyse.

Het zelf hosten van Kibana op je VPS geeft data- en platformteams een complete Elastic Stack-visualisatieomgeving zonder de per-document SaaS-kosten die gebruikelijk zijn bij Elastic Cloud. Deze template bundelt een single-node Elasticsearch samen met Kibana, zodat de stack direct na implementatie klaar is om data te verwerken en dashboards te bouwen.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Kibana

Ontdek en verken

Blader door Elasticsearch-indices met de Discover-interface — voer query's uit, filter, sorteer en visualiseer onbewerkte documenten om patronen en uitschieters in realtime te herkennen.

Dashboards en visualisaties

Bouw interactieve dashboards met lijngrafieken, staafdiagrammen, heatmaps, kaarten, tabellen en Lens drag-and-drop visualisaties die je kunt delen met teams.

Zoeken en ES|QL

Volledige Elasticsearch Query DSL plus ES|QL — een gepijpte querytaal vergelijkbaar met Splunk SPL — maken complexe query's toegankelijk voor niet-ontwikkelaars.

Observabilityhulpmiddelen

Ingebouwde Logs-, Metrics-, APM- en Uptime-monitoring-apps voor het opnemen en analyseren van observabiliteitsgegevens van Elastic Agent en Beats.

Kaarten en georuimtelijk

Interactieve meerlaagse kaarten met vectorlagen, heatmaps en geo-aggregaties voor het visualiseren van georuimtelijke gegevens naast andere dimensies.

Meldingen en rapportage

Op drempelwaarden en anomalieën gebaseerde waarschuwingen met e-mail-, Slack- en webhook-bestemmingen, plus geplande PDF- en CSV-rapportgeneratie.

Waarom Kibana op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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