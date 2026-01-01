Implementeer Kibana met één-klik-installatie.
Open-source datavisualisatie- en exploratieplatform voor Elasticsearch met dashboards, zoekfunctionaliteit en observability-tools.
Kies een VPS-plan voor Kibana
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kibana kunt bouwen
Kibana is de officiële web-UI voor Elasticsearch — een verfijnd platform voor het verkennen van data, het bouwen van interactieve dashboards, het uitvoeren van zoekopdrachten en het beheren van een Elastic Stack-implementatie. Oorspronkelijk gemaakt in 2013 en nu onderhouden door Elastic NV, is Kibana de standaard visualisatielaag voor elke applicatie die is gebouwd op Elasticsearch, van log-analyse en observability tot e-commerce zoekopdrachten en beveiligingsanalyse.
Het zelf hosten van Kibana op je VPS geeft data- en platformteams een complete Elastic Stack-visualisatieomgeving zonder de per-document SaaS-kosten die gebruikelijk zijn bij Elastic Cloud. Deze template bundelt een single-node Elasticsearch samen met Kibana, zodat de stack direct na implementatie klaar is om data te verwerken en dashboards te bouwen.
Belangrijkste kenmerken van Kibana
Ontdek en verken
Blader door Elasticsearch-indices met de Discover-interface — voer query's uit, filter, sorteer en visualiseer onbewerkte documenten om patronen en uitschieters in realtime te herkennen.
Dashboards en visualisaties
Bouw interactieve dashboards met lijngrafieken, staafdiagrammen, heatmaps, kaarten, tabellen en Lens drag-and-drop visualisaties die je kunt delen met teams.
Zoeken en ES|QL
Volledige Elasticsearch Query DSL plus ES|QL — een gepijpte querytaal vergelijkbaar met Splunk SPL — maken complexe query's toegankelijk voor niet-ontwikkelaars.
Observabilityhulpmiddelen
Ingebouwde Logs-, Metrics-, APM- en Uptime-monitoring-apps voor het opnemen en analyseren van observabiliteitsgegevens van Elastic Agent en Beats.
Kaarten en georuimtelijk
Interactieve meerlaagse kaarten met vectorlagen, heatmaps en geo-aggregaties voor het visualiseren van georuimtelijke gegevens naast andere dimensies.
Meldingen en rapportage
Op drempelwaarden en anomalieën gebaseerde waarschuwingen met e-mail-, Slack- en webhook-bestemmingen, plus geplande PDF- en CSV-rapportgeneratie.
Waarom Kibana op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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