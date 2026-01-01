Apache Druid is een hoogwaardige, realtime analysedatabase die speciaal is gebouwd voor subseconde OLAP-query's op gebeurtenisgestuurde gegevens. Oorspronkelijk ontwikkeld bij Metamarkets en nu een Apache top-level project, drijft Druid gebruikersgerichte analyses, netwerktelemetrie, prestatiemonitoring van applicaties en clickstream-dashboards aan bij bedrijven zoals Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft en Walmart.

Zelf Druid hosten op je VPS geeft je een kolomgeoriënteerde query-engine die is geoptimaliseerd voor streaming-inname van Kafka en Kinesis, tijdreeksfiltering en aggregaties met hoge gelijktijdigheid — zonder cloudkosten per query of vendor lock-in. De ingebouwde webconsole beheert SQL-verkenning, inname-specificaties, gegevensbronbeheer en de clusterstatus vanuit één browsertabblad.