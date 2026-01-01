Implementeer Apache Druid met een één-klik-installatie.
Realtime analysedatabase ontworpen voor snelle, multidimensionale zoekopdrachten op streaming en historische gebeurtenisgegevens op schaal.
Kies een VPS-plan voor Apache Druid
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache Druid kunt bouwen
Apache Druid is een hoogwaardige, realtime analysedatabase die speciaal is gebouwd voor subseconde OLAP-query's op gebeurtenisgestuurde gegevens. Oorspronkelijk ontwikkeld bij Metamarkets en nu een Apache top-level project, drijft Druid gebruikersgerichte analyses, netwerktelemetrie, prestatiemonitoring van applicaties en clickstream-dashboards aan bij bedrijven zoals Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft en Walmart.
Zelf Druid hosten op je VPS geeft je een kolomgeoriënteerde query-engine die is geoptimaliseerd voor streaming-inname van Kafka en Kinesis, tijdreeksfiltering en aggregaties met hoge gelijktijdigheid — zonder cloudkosten per query of vendor lock-in. De ingebouwde webconsole beheert SQL-verkenning, inname-specificaties, gegevensbronbeheer en de clusterstatus vanuit één browsertabblad.
Belangrijkste kenmerken van Apache Druid
Ingebouwde webconsole
Browsergebaseerde UI voor SQL-query's, ingestiespecificaties, gegevensbronbeheer en clustergezondheidsbewaking zonder een aparte client.
Realtime invoer
Stream gebeurtenissen van Kafka, Kinesis of HTTP naar opvraagbare gegevensbronnen binnen enkele seconden, met gegarandeerde 'exactly-once' levering.
Kolomtijdreeksopslag
Kolomgeoriënteerde opslag met bitmap-indexen en tijdgebaseerde partitionering levert subseconde filters en aggregaties op miljarden rijen.
Lambda-architectuur
Een uniforme querylaag over streaming- en batchgegevensbronnen laat dashboards realtime gebeurtenissen transparant samenvoegen met historische context.
SQL en native query's
Standaard ANSI SQL plus een JSON-gebaseerde native query API geven analisten en applicaties flexibele toegang tot dezelfde databronnen.
Waarom Apache Druid op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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