Uptime Kuma is een zelfgehoste monitoringtool met een verfijnd, realtime-dashboard voor het bijhouden van de beschikbaarheid van websites, API's, TCP-poorten, DNS-records, Docker-containers en meer. Het controleert doelen met instelbare intervallen en stuurt waarschuwingen zodra er iets uitvalt.

Zelf hosten op een VPS geeft je een permanente monitor die 24 uur per dag draait, onafhankelijk van je lokale machine. Je kunt openbare statuspagina's maken voor je services, meldingskanalen configureren, waaronder Telegram, Discord, Slack, e-mail en webhooks, en historische uptime-percentages bijhouden in de loop van de tijd.