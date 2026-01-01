Implementeer Uptime Kuma met één klik.
Mooie zelfgehoste uptime-monitoring voor websites, API's en diensten met statuspagina's en meerkanaalsmeldingen.
Kies een VPS-plan voor Uptime Kuma
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Uptime Kuma kunt bouwen
Uptime Kuma is een zelfgehoste monitoringtool met een verfijnd, realtime-dashboard voor het bijhouden van de beschikbaarheid van websites, API's, TCP-poorten, DNS-records, Docker-containers en meer. Het controleert doelen met instelbare intervallen en stuurt waarschuwingen zodra er iets uitvalt.
Zelf hosten op een VPS geeft je een permanente monitor die 24 uur per dag draait, onafhankelijk van je lokale machine. Je kunt openbare statuspagina's maken voor je services, meldingskanalen configureren, waaronder Telegram, Discord, Slack, e-mail en webhooks, en historische uptime-percentages bijhouden in de loop van de tijd.
Belangrijkste kenmerken van Uptime Kuma
Multitype monitoring
Bewaak HTTP/HTTPS-eindpunten, TCP/UDP-poorten, DNS-zoekopdrachten, Docker-containers en databases vanaf één dashboard.
Openbare statuspagina's
Maak gepersonaliseerde openbare statuspagina's om de servicestatus met je klanten te communiceren, zonder interne monitoringdetails bloot te stellen.
Rijke meldingen
Verstuur downtime-meldingen via Telegram, Discord, Slack, e-mail, PagerDuty, webhooks en 90+ andere notificatiekanalen.
Uptimegeschiedenis
Volg historische beschikbaarheid met uptimepercentagegrafieken en responstijdgrafieken om betrouwbaarheidstrends te identificeren.
Certificaatbewaking
Bewaak de vervaldatums van SSL-certificaten en ontvang meldingen voordat certificaten verlopen om onverwachte HTTPS-fouten te voorkomen.
Waarom Uptime Kuma op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.