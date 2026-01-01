Implementeer Apache HertzBeat met één-klik-installatie.
Open-source agentloos realtime observatieplatform voor het monitoren van servers, databases en clouddiensten.
Kies een VPS-plan voor Apache HertzBeat
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache HertzBeat kunt bouwen
Apache HertzBeat is een community-gedreven, agentloos observabilityplatform dat servers, databases, middleware, cloudservices en aangepaste HTTP- en JMX-eindpunten monitort via configureerbare protocoltemplates. In plaats van collectors op elk doel te installeren, peilt het eindpunten via SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP en tientallen andere protocollen, en toont vervolgens dashboards, waarschuwingen en statuspagina's vanuit één uniforme interface.
Door HertzBeat zelf te hosten op je VPS blijven monitoringgegevens, waarschuwingsregels en doelreferenties binnen de infrastructuur die je beheert, zonder prijs per metric of vendor lock-in. De gebundelde PostgreSQL- en VictoriaMetrics-stack slaat configuratie en tijdreeksstatistieken lokaal op, waardoor de implementatie vanaf dag één volledig zelfstandig is.
Belangrijkste kenmerken van Apache HertzBeat
Agentloze monitoring
Bevraag servers, databases en API's via SSH, SNMP, JDBC, JMX en HTTP zonder collectors te installeren op elke doelmachine.
Drempelmelding
Definieer waarschuwingsregels met op expressie gebaseerde drempelwaarden en verstuur meldingen naar e-mail, Slack, Discord, Telegram, webhooks en sms-providers.
Openbare toestandspagina's
Publiceer klantgerichte statuspagina's die uptime en incidenten melden voor geselecteerde gemonitorde services, zonder interne dashboards te tonen.
Aangepaste protocollen
Voeg nieuwe monitoringtypen toe door YAML-applicatiesjablonen te schrijven, zodat nichesystemen kunnen worden geobserveerd zonder te wachten op vendorintegraties.
Gebundelde tijdreeksopslag
Wordt geleverd met VictoriaMetrics voor efficiënte langetermijnopslag van metrics en PostgreSQL voor configuratie, waardoor het niet meer nodig is om externe databases aan te sluiten.
Waarom Apache HertzBeat op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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