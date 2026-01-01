Alerta is een open-source platform voor alertbeheer en -consolidatie dat alerts van Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch en tientallen andere monitoringtools samenbrengt in één enkele real-time webconsole. Door inkomende alerts te dedupliceren en te correleren, elimineert Alerta alertstormen en geeft het on-callteams een duidelijk beeld van wat er daadwerkelijk afgaat en wat het belangrijkst is.

Alerta zelf hosten op een VPS geeft je operationele team volledige controle over de alerteringsinfrastructuur, het retentiebeleid en de authenticatie — zonder monitoringdata naar een externe service te sturen. Ingebouwde multi-tenancy betekent dat één Alerta-instantie meerdere teams of clientomgevingen tegelijkertijd kan bedienen.