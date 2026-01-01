Implementeer Alerta met één-klik installatie.
Open-source platform voor waarschuwingsbeheer dat monitoringwaarschuwingen van elke bron consolideert in één real-time dashboard.
Kies een VPS-plan voor Alerta
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Alerta kunt bouwen
Alerta is een open-source platform voor alertbeheer en -consolidatie dat alerts van Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch en tientallen andere monitoringtools samenbrengt in één enkele real-time webconsole. Door inkomende alerts te dedupliceren en te correleren, elimineert Alerta alertstormen en geeft het on-callteams een duidelijk beeld van wat er daadwerkelijk afgaat en wat het belangrijkst is.
Alerta zelf hosten op een VPS geeft je operationele team volledige controle over de alerteringsinfrastructuur, het retentiebeleid en de authenticatie — zonder monitoringdata naar een externe service te sturen. Ingebouwde multi-tenancy betekent dat één Alerta-instantie meerdere teams of clientomgevingen tegelijkertijd kan bedienen.
Belangrijkste kenmerken van Alerta
Multibroninvoer
Ontvang meldingen van Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch en meer via één enkele REST API zonder je monitoringstack opnieuw te configureren.
Alertdeduplicatie
Dedupliceer en correleer herhaalde waarschuwingen automatisch, zodat stand-by engineers één actiepunt zien in plaats van honderden identieke meldingen.
Onderhoudsvensters
Definieer blackoutperiodes per service, omgeving of tag om verwachte waarschuwingen te onderdrukken tijdens gepland onderhoud zonder monitoren uit te schakelen.
Multi-tenancy
Bedien meerdere teams of klantomgevingen vanuit één Alerta-instantie met klantweergaven en API-sleutels met een specifiek bereik.
Flexibele authenticatie
Authenticeer je met Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 of Azure AD — geen externe identiteitsprovider vereist.
Waarom Alerta op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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