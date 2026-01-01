Implementeer Plandex met één-klik installatie.
Open-source terminal AI-codeeragent die grote, meerstaps taken plant en uitvoert over meerdere bestanden heen.
Kies een VPS-plan voor Plandex
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Plandex kunt bouwen
Plandex is een open-source AI-codeeragent die in je terminal leeft en realistische softwaretaken aanpakt die tientallen bestanden en vele stappen omvatten. In plaats van eenmalige fragmenten te produceren, bouwt en verfijnt het een plan, plaatst het bestandswijzigingen in een sandbox voor een diff-gebaseerde beoordeling voordat ze worden toegepast, en verwerkt het tot 2 miljoen tokens aan context om te werken met grote codebases.
Door Plandex zelf te hosten op je VPS blijven je code, prompts en plannen op infrastructuur die jij beheert, terwijl je een persistente server krijgt waarmee de lichtgewicht Plandex CLI verbinding kan maken vanaf elke ontwikkelmachine. Je brengt je eigen modelprovider-gegevens mee — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google, of lokale Ollama — dus er zijn geen platformkosten per gebruiker of vendor lock-in.
Belangrijkste kenmerken van Plandex
Lange taken plannen
Stelt meerstappenplannen op voor wijzigingen die tientallen bestanden beslaan, in plaats van eenmalige codefragmenten te produceren.
2M tokencontext
Verwerkt en redeneert door grote codebases met een contextvenster van maximaal 2 miljoen tokens.
Diff-gebaseerde beoordeling
Plaatst bestandsbewerkingen in een sandbox en toont een wijzigingsverschil voor elke wijziging, zodat je deze goedkeurt of afwijst voordat iets je werkboom raakt.
Multi-provider modellen
Maakt verbinding met OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini en lokale Ollama-modellen vanuit één CLI-sessie.
Terminal-eigen REPL
Draait in een terminal REPL met fuzzy command-aanvulling, scripting en piping-ondersteuning — geen browsertabblad vereist.
Zelfgehoste server
De CLI op je laptop maakt verbinding met de Plandex server op je VPS, waarbij plannen en projectstatus onder jouw controle blijven.
Waarom Plandex op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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