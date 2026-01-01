Plandex is een open-source AI-codeeragent die in je terminal leeft en realistische softwaretaken aanpakt die tientallen bestanden en vele stappen omvatten. In plaats van eenmalige fragmenten te produceren, bouwt en verfijnt het een plan, plaatst het bestandswijzigingen in een sandbox voor een diff-gebaseerde beoordeling voordat ze worden toegepast, en verwerkt het tot 2 miljoen tokens aan context om te werken met grote codebases.

Door Plandex zelf te hosten op je VPS blijven je code, prompts en plannen op infrastructuur die jij beheert, terwijl je een persistente server krijgt waarmee de lichtgewicht Plandex CLI verbinding kan maken vanaf elke ontwikkelmachine. Je brengt je eigen modelprovider-gegevens mee — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google, of lokale Ollama — dus er zijn geen platformkosten per gebruiker of vendor lock-in.