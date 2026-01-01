Implementeer Eclipse Hawkbit via een één-klik-installatie.
Open source IoT updatebeheer voor het uitrollen van firmware en software naar vloten van verbonden edge-apparaten.
Kies een VPS-plan voor Eclipse Hawkbit
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Eclipse Hawkbit kunt bouwen
Eclipse Hawkbit is een domeinonafhankelijk back-end-framework voor het uitrollen van software-updates naar beperkte edge-apparaten, gateways en controllers die zijn verbonden met IP-gebaseerde netwerken. Gebouwd op Java en Spring, biedt het de server-side-infrastructuur die vlootbeheerders nodig hebben om over-the-air-updates op industriële schaal te plannen, te richten en te monitoren.
Door Hawkbit zelf te hosten op je eigen VPS houd je apparaatinventarissen, artefact-binaire bestanden en uitroltelemetrie onder controle, zonder kosten per apparaat of vendor lock-in. Het stelt de Direct Device Integration API beschikbaar voor apparaten en een Management API voor het orkestreren van campagnes vanuit je eigen tools.
Belangrijkste kenmerken van Eclipse Hawkbit
Gerichte uitrollen
Definieer uitrolgroepen op basis van apparaatkenmerken en voortgangsupdates in gecontroleerde golven met succesdrempels en automatische terugroltriggers.
Artefactenrepository
Upload, beheer de versies van en lever firmware-images, OS-pakketten en applicatiebundels vanuit een ingebouwde artefactopslag met checksum-verificatie.
Directe Apparaat-API
Apparaten bevragen de DDI REST-interface om toegewezen updates op te halen, voortgang te rapporteren en installatieresultaten te bevestigen zonder op maat gemaakte transportcode.
Geschikt voor multi-tenant
Isoleer apparaatvloten, gebruikers en softwarerepository's per tenant — handig voor het beheren van klantimplementaties of het scheiden van productlijnen.
Beheer-REST API
Stuur uitrollen, targets, distributiesets en softwaremodules programmatisch aan om te integreren met CI/CD-pijplijnen en bestaande operationele tools.
RabbitMQ eventbus
Stream wijzigingen in de apparaatstatus en uitrolgebeurtenissen naar RabbitMQ, zodat downstream systemen in realtime kunnen reageren zonder de database te pollen.
Waarom Eclipse Hawkbit op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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