Implementeer Krayin CRM met één-klik-installatie.
Open-source Laravel CRM voor het beheren van leads, contacten, pipelines en klantrelaties van begin tot eind.
Kies een VPS-plan voor Krayin CRM
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.
Wat je met Krayin CRM kunt bouwen
Krayin CRM is een gratis, open-source klantrelatiebeheerframework gebouwd op Laravel en Vue.js. Het geeft verkoopteams een complete werkbank voor de klantlevenscyclus — van leadgeneratie en -kwalificatie tot pijplijntracking, offertegeneratie en post-verkoopactiviteiten — zonder licenties per gebruiker of vendor lock-in.
Zelf-hosting van Krayin op je eigen VPS houdt elke lead, contactpersoon, e-mailuitwisseling en omzetcijfer binnen de infrastructuur die je beheert, en stelt ontwikkelaars in staat om de CRM uit te breiden via Laravel-pakketten, aangepaste attributen en REST API's om aan te sluiten bij de manier waarop je team daadwerkelijk verkoopt.
Belangrijkste kenmerken van Krayin CRM
Visuele verkooppijplijnen
Sleep leads door aanpasbare Kanban-fasen, zodat vertegenwoordigers en managers altijd in één oogopslag de dealstatus zien.
Leadmanagement
Leg leads vast via webformulieren, wijs eigenaren toe, score ze op basis van bron, en zet gekwalificeerde prospects om in accounts en offertes.
Aangepaste attributen
Voeg aangepaste velden toe aan leads, contacten, organisaties en offertes zonder code aan te raken, waarbij je het CRM afstemt op jouw verkoopproces.
Offertes en producten
Genereer offertes in huisstijl vanuit een ingebouwde productcatalogus met belasting- en kortingsregels, en volg ze vervolgens tot een afgeronde verkoop.
E-mail en activiteiten
Registreer telefoongesprekken, vergaderingen en e-mails bij elk record, met kalenderweergaven en opvolgherinneringen om deals in beweging te houden.
Webformulieren en API's
Publiceer insluitbare webformulieren voor leadgeneratie en gebruik de REST API om gegevens te synchroniseren met je bestaande marketingstack.
Waarom Krayin CRM op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Aanbevolen serverlocatie:
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Begin lokaal. Groei wereldwijd.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.
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