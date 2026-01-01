Krayin CRM is een gratis, open-source klantrelatiebeheerframework gebouwd op Laravel en Vue.js. Het geeft verkoopteams een complete werkbank voor de klantlevenscyclus — van leadgeneratie en -kwalificatie tot pijplijntracking, offertegeneratie en post-verkoopactiviteiten — zonder licenties per gebruiker of vendor lock-in.

Zelf-hosting van Krayin op je eigen VPS houdt elke lead, contactpersoon, e-mailuitwisseling en omzetcijfer binnen de infrastructuur die je beheert, en stelt ontwikkelaars in staat om de CRM uit te breiden via Laravel-pakketten, aangepaste attributen en REST API's om aan te sluiten bij de manier waarop je team daadwerkelijk verkoopt.