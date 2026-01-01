OpenSign is een volledig open-source alternatief voor DocuSign en Adobe Sign, gebouwd voor organisaties die wettelijk bindende elektronische handtekeningen nodig hebben zonder gevoelige contracten op te sluiten in een SaaS van derden. Het ondersteunt workflows voor meerdere ondertekenaars, herbruikbare sjablonen, persoonlijk ondertekenen, contactlijsten en PKI-gebaseerd digitaal ondertekenen met je eigen PFX-certificaat, alles verpakt in een overzichtelijke drag-and-drop-interface.

Door OpenSign zelf te hosten op je VPS blijven elk document, elke handtekening en elk auditlogboek op infrastructuur die jij beheert. Er zijn geen kosten per envelop, geen limieten voor ondertekenaars en geen risico dat contractgegevens je omgeving verlaten, waardoor het uitermate geschikt is voor juridische, HR- en inkoopteams met strikte compliancevereisten.