Implementeer OpenSign met een één-klik-installatie.
Gratis open-source DocuSign-alternatief voor juridisch bindende elektronische documentondertekening op je eigen infrastructuur.
Kies een VPS-plan voor OpenSign
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenSign kunt bouwen
OpenSign is een volledig open-source alternatief voor DocuSign en Adobe Sign, gebouwd voor organisaties die wettelijk bindende elektronische handtekeningen nodig hebben zonder gevoelige contracten op te sluiten in een SaaS van derden. Het ondersteunt workflows voor meerdere ondertekenaars, herbruikbare sjablonen, persoonlijk ondertekenen, contactlijsten en PKI-gebaseerd digitaal ondertekenen met je eigen PFX-certificaat, alles verpakt in een overzichtelijke drag-and-drop-interface.
Door OpenSign zelf te hosten op je VPS blijven elk document, elke handtekening en elk auditlogboek op infrastructuur die jij beheert. Er zijn geen kosten per envelop, geen limieten voor ondertekenaars en geen risico dat contractgegevens je omgeving verlaten, waardoor het uitermate geschikt is voor juridische, HR- en inkoopteams met strikte compliancevereisten.
Belangrijkste kenmerken van OpenSign
PKI-digitale handtekeningen
Onderteken documenten met een PFX- of P12-certificaat, zodat elke handtekening cryptografisch verifieerbaar en fraudebestendig is in elke PDF-lezer.
Herbruikbare templates
Sla vaak gebruikte contracten op als sjablonen met vooraf geplaatste ondertekenaarsrollen en formuliervelden om terugkerende workflows binnen enkele seconden te starten.
Multi-ondertekenaar werkstromen
Routeer documenten naar meerdere ontvangers in sequentiële of parallelle volgorde en houd in realtime bij wie ze heeft bekeken, ondertekend of geweigerd.
Auditspoor en certificaat
Elke actie wordt gelogd met tijdstempels en IP-adressen, en produceert het juridisch verdedigbare voltooiingscertificaat dat aan elk ondertekend document is gekoppeld.
Persoonlijk ondertekenen
Leg handtekeningen vast op een gedeeld apparaat voor persoonlijke werkstromen zoals onboarding, NDA's en vrijwaringen, zonder e-mailuitwisseling.
REST API en webhooks
Integreer ondertekening in bestaande apps met behulp van de gedocumenteerde REST API en activeer downstreamsystemen met voltooiingswebhooks.
Waarom OpenSign op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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