Implementeer OTOBO met één-klik-installatie.
Open-source helpdesk- en ticketsysteem voor IT-servicemanagement, klantenservice en procesautomatisering.
Kies een VPS-plan voor OTOBO
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OTOBO kunt bouwen
OTOBO is een volledig open-source, webgebaseerd ticket- en servicebeheerplatform dat in 2019 is afgesplitst van ((OTRS)) Community Edition. Het biedt IT-helpdeskfunctionaliteiten van bedrijfsniveau — ticketwachtrijen, SLA-tracking, een ingebouwde FAQ/kennisbank, ITSM-workflows en een CMDB — zonder licentiekosten of vendor lock-in. OTOBO ondersteunt multichannelcommunicatie via e-mail, telefoon en webformulieren, en wordt geleverd met een regelgebaseerde automatiseringsengine die routing, escalaties en meldingen standaard afhandelt.
Door OTOBO zelf te hosten op je eigen VPS, heb je alle ticketgegevens, klantgegevens en SLA-rapporten onder jouw controle. Deze template implementeert de volledige productiestack: de OTOBO webapplicatie en achtergronddaemon, MariaDB voor persistente opslag, een dedicated Elasticsearch-node voor snelle full-text zoekopdrachten in alle tickets, en Redis voor sessiecaching en prestaties.
Belangrijkste kenmerken van OTOBO
Meerkanaals ticketing
Ontvang en beheer tickets van e-mail, webformulieren en telefoon in een uniforme wachtrij met volledige auditgeschiedenis en geordende gesprekken.
SLA en escalatie
Definieer responstijden en oplossingstijden per wachtrij of klant, met automatische escalatieregels en agentmeldingen wanneer deadlines naderen.
Ingebouwde kennisbank
Publiceer FAQ-artikelen voor zowel externe klanten als interne medewerkers, wat leidt tot minder repetitieve tickets en een snellere afhandeling bij het eerste contact.
Krachtige automatisering
Gebruik de ingebouwde PostMaster-filters, tickettriggers en scheduler-taken om tickets automatisch te routeren, te beantwoorden en te sluiten zonder handmatige tussenkomst.
ITSM en CMDB
Breid OTOBO uit met de ITSM-module om configuratie-items, wijzigingsverzoeken en servicecatalogi te beheren in een gestructureerde CMDB.
Volledige tekst zoeken
Elasticsearch-integratie biedt een directe zoekfunctie voor miljoenen tickets, notities en bijlagen, waardoor de reactietijden van medewerkers snel blijven, ongeacht de schaal.
Waarom OTOBO op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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