OTOBO is een volledig open-source, webgebaseerd ticket- en servicebeheerplatform dat in 2019 is afgesplitst van ((OTRS)) Community Edition. Het biedt IT-helpdeskfunctionaliteiten van bedrijfsniveau — ticketwachtrijen, SLA-tracking, een ingebouwde FAQ/kennisbank, ITSM-workflows en een CMDB — zonder licentiekosten of vendor lock-in. OTOBO ondersteunt multichannelcommunicatie via e-mail, telefoon en webformulieren, en wordt geleverd met een regelgebaseerde automatiseringsengine die routing, escalaties en meldingen standaard afhandelt.

Door OTOBO zelf te hosten op je eigen VPS, heb je alle ticketgegevens, klantgegevens en SLA-rapporten onder jouw controle. Deze template implementeert de volledige productiestack: de OTOBO webapplicatie en achtergronddaemon, MariaDB voor persistente opslag, een dedicated Elasticsearch-node voor snelle full-text zoekopdrachten in alle tickets, en Redis voor sessiecaching en prestaties.