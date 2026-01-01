Implementeer evcc met een één-klik installatie.
Zonne-energiegestuurde EV-laadcontroller en energiebeheerder voor thuis voor honderden wallboxen, omvormers en voertuigen.
Kies een VPS-plan voor evcc
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met evcc kunt bouwen
evcc is een open-source EV-laadcontroller en energiebeheersysteem voor thuis dat prioriteit geeft aan het opladen van je elektrische voertuig met zelfgeproduceerde zonne-energie in plaats van netstroom. Het maakt verbinding met honderden laadpalen, zonne-omvormers, batterijopslagsystemen, slimme meters en voertuig-API's om het opladen te coördineren op basis van live PV-overschot, dynamische elektriciteitstarieven en de laadstatus van de batterij.
Door evcc op je eigen VPS te hosten, blijven apparaatreferenties, laadgeschiedenis en automatiseringslogica volledig onder jouw controle, wordt elke afhankelijkheid van cloudservices van leveranciers weggenomen en zorgt het ervoor dat je laadstrategieën betrouwbaar blijven werken wanneer de zon schijnt.
Belangrijkste kenmerken van evcc
Zonne-overschot opladen
Laadt je EV op met overtollige zonnestroom in realtime, waardoor het eigenverbruik wordt gemaximaliseerd en de netimport wordt geminimaliseerd.
Dynamische tariefondersteuning
Plant het opladen in tijdens de goedkoopste uren van dynamische elektriciteitstarieven zoals Tibber, aWATTar en Octopus.
Honderden apparaten
Integreert met laders, meters, omvormers en voertuigen van ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei en nog veel meer.
Browser-gebaseerde installatie
Configureer wallboxen, voertuigen, meters en laadpunten via een geleide web-UI zonder YAML-bestanden handmatig te bewerken.
Thuisbatterijbewustzijn
Coördineert EV-laden met de laadstatus van de thuisbatterij, zodat je thuisbatterij niet leegloopt om de auto van stroom te voorzien.
REST- en MQTT-API's
Biedt een volledige REST- en MQTT-API voor Home Assistant, openHAB, Node-RED en aangepaste automatiseringen.
Waarom evcc op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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