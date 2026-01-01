evcc is een open-source EV-laadcontroller en energiebeheersysteem voor thuis dat prioriteit geeft aan het opladen van je elektrische voertuig met zelfgeproduceerde zonne-energie in plaats van netstroom. Het maakt verbinding met honderden laadpalen, zonne-omvormers, batterijopslagsystemen, slimme meters en voertuig-API's om het opladen te coördineren op basis van live PV-overschot, dynamische elektriciteitstarieven en de laadstatus van de batterij.

Door evcc op je eigen VPS te hosten, blijven apparaatreferenties, laadgeschiedenis en automatiseringslogica volledig onder jouw controle, wordt elke afhankelijkheid van cloudservices van leveranciers weggenomen en zorgt het ervoor dat je laadstrategieën betrouwbaar blijven werken wanneer de zon schijnt.