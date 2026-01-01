ChiefOnboarding is een gratis, open-source onboardingplatform voor medewerkers dat HR-teams en managers helpt het hele traject van nieuwe medewerkers te automatiseren — van pre-onboarding checklists tot accountprovisioning en taaktoewijzingen. Nieuwe medewerkers kunnen hun onboarding voltooien via een webportaal of rechtstreeks via een Slack-bot, waardoor het proces natuurlijk aanvoelt, ongeacht waar ze werken.

ChiefOnboarding zelf hosten op je VPS houdt gevoelige werknemersgegevens volledig onder jouw controle, zonder kosten per gebruiker en zonder vendor lock-in. Het ondersteunt meerdere talen en tijdzones, waardoor het praktisch is voor gedistribueerde en internationale teams.