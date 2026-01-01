Implementeer ChiefOnboarding met één klik installatie.
Open source employee onboarding platform dat HR-workflows en Slack-integraties automatiseert voor nieuwe medewerkers.
Kies een VPS-plan voor ChiefOnboarding
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ChiefOnboarding kunt bouwen
ChiefOnboarding is een gratis, open-source onboardingplatform voor medewerkers dat HR-teams en managers helpt het hele traject van nieuwe medewerkers te automatiseren — van pre-onboarding checklists tot accountprovisioning en taaktoewijzingen. Nieuwe medewerkers kunnen hun onboarding voltooien via een webportaal of rechtstreeks via een Slack-bot, waardoor het proces natuurlijk aanvoelt, ongeacht waar ze werken.
ChiefOnboarding zelf hosten op je VPS houdt gevoelige werknemersgegevens volledig onder jouw controle, zonder kosten per gebruiker en zonder vendor lock-in. Het ondersteunt meerdere talen en tijdzones, waardoor het praktisch is voor gedistribueerde en internationale teams.
Belangrijkste kenmerken van ChiefOnboarding
Geautomatiseerde werkstromen
Activeer taken, herinneringen en accountprovisioning automatisch op basis van onboarding-mijlpalen en configureerbare tijdlijnen.
Slackbot-integratie
Nieuwe medewerkers kunnen taken voltooien en bronnen openen direct in Slack zonder over te schakelen naar een apart webportal.
Pre-instapsequenties
Start het onboardingproces vóór de eerste dag met geautomatiseerde pre-boarding-checklists en welkomstcommunicatie.
Meertalige ondersteuning
Ondersteun verspreide en internationale teams met ingebouwde ondersteuning voor meerdere talen en tijdzone-bewuste planning.
Taak- en resourcetracking
Wijs taken toe, deel documenten en volg de voltooiing gedurende het volledige onboardingtraject vanaf één dashboard.
Waarom ChiefOnboarding op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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