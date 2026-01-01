Implementeer Novu met één-klik installatie.
Open-source notificatie-infrastructuur voor het verzenden van e-mail, sms, pushberichten en in-app notificaties via één enkele uniforme API.
Kies een VPS-plan voor Novu
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Novu kunt bouwen
Novu is een open-source notificatie-infrastructuurplatform dat product- en engineeringteams één enkele API biedt om notificaties te versturen via elk kanaal — e-mail, sms, push, in-app en chat. In plaats van afzonderlijke providers voor elk kanaal te integreren, routeert Novu alle notificaties via één systeem met een visuele workflowbouwer, kanaalvoorkeuren per gebruiker en een leveringslogboek voor het debuggen van mislukte verzendingen.
Door Novu zelf te hosten, blijven notificatie-inhoud, abonnegegevens en providergegevens volledig op je eigen infrastructuur. Er zijn geen kosten per notificatie, er verlaten geen gegevens je servers en je hebt volledige controle over snelheidslimieten en herhaalpogingsbeleid — waardoor het de juiste keuze is voor privacygevoelige applicaties en teams die voorspelbare notificatiekosten op schaal nodig hebben.
Belangrijkste kenmerken van Novu
Multikanaal levering
Verstuur e-mail-, sms-, push-, in-app- en chatmeldingen via één enkele API zonder elke provider afzonderlijk te integreren.
Visuele Werkstroombouwer
Ontwerp meerstaps notificatiereeksen met vertakkingslogica en vertragingen met een drag-and-drop editor — geen code nodig.
50+ Aanbiederintegraties
Maak verbinding met SendGrid, Twilio, FCM, Slack en 50+ andere providers met kant-en-klare integraties die volledig vanuit de dashboard-UI worden beheerd.
Abonneevoorkeuren
Laat gebruikers bepalen welke notificatiekanalen ze per onderwerp ontvangen, waardoor afmeldingen verminderen en de langetermijnbetrokkenheid verbetert.
Leveringsobservability
Controleer de status van elke melding in een realtime leveringslogboek met het aantal herhaalpogingen, providerreacties en foutdetails.
Waarom Novu op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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