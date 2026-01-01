Novu is een open-source notificatie-infrastructuurplatform dat product- en engineeringteams één enkele API biedt om notificaties te versturen via elk kanaal — e-mail, sms, push, in-app en chat. In plaats van afzonderlijke providers voor elk kanaal te integreren, routeert Novu alle notificaties via één systeem met een visuele workflowbouwer, kanaalvoorkeuren per gebruiker en een leveringslogboek voor het debuggen van mislukte verzendingen.

Door Novu zelf te hosten, blijven notificatie-inhoud, abonnegegevens en providergegevens volledig op je eigen infrastructuur. Er zijn geen kosten per notificatie, er verlaten geen gegevens je servers en je hebt volledige controle over snelheidslimieten en herhaalpogingsbeleid — waardoor het de juiste keuze is voor privacygevoelige applicaties en teams die voorspelbare notificatiekosten op schaal nodig hebben.