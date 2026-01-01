Implementeer Plik met één-klik-installatie.
Schaalbaar zelfgehost tijdelijk bestandsdeelplatform — zoals WeTransfer, maar onder jouw volledige controle.
Kies een VPS-plan voor Plik
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Plik kunt bouwen
Plik is een open-source platform voor het tijdelijk delen van bestanden waarmee je bestanden kunt uploaden en veilige, verlopende links kunt delen met iedereen — zonder afhankelijk te zijn van cloudservices van derden. Ontwikkeld met privacy en flexibiliteit in gedachten, ondersteunt het met een wachtwoord beveiligde uploads, eenmalige downloadlinks die verdwijnen na de eerste toegang, en end-to-end-encryptie met behulp van het age-protocol.
Plik zelf hosten op jouw VPS betekent dat jouw bestanden op infrastructuur blijven die jij beheert, met configureerbare bewaartermijnen en bestandsgroottelimieten. De moderne Vue 3 webinterface maakt het eenvoudig om uploads te beheren, terwijl de ingebouwde CLI-client gescripte bestandsoverdrachten vanaf elk platform mogelijk maakt.
Belangrijkste kenmerken van Plik
Verlopende bestandslinks
Stel een aangepaste time-to-live in bij elke upload, zodat gedeelde bestanden automatisch verlopen en worden verwijderd, waardoor je opslagruimte schoon blijft.
Eenmalige downloads
Genereer eenmalige links die zichzelf vernietigen na de eerste download, zodat bestanden alleen terechtkomen bij de beoogde ontvanger.
Wachtwoordbeveiligde uploads
Bescherm individuele uploads met een wachtwoord zodat alleen ontvangers met de juiste inloggegevens toegang hebben tot de gedeelde bestanden.
End-to-end encryptie
Versleutel bestanden client-side met behulp van het age-protocol vóór het uploaden, zodat zelfs de serverbeheerder de inhoud niet kan lezen.
Meerdere opslagbackends
Sla bestanden lokaal op of maak verbinding met S3, Google Cloud Storage of OpenStack Swift om de capaciteit onbeperkt te schalen.
CLI-cliëntondersteuning
Upload en beheer bestanden direct vanaf de terminal met de cross-platform Go CLI-client, waardoor gescripte en geautomatiseerde overdrachten mogelijk zijn.
Waarom Plik op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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