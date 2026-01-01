Plik is een open-source platform voor het tijdelijk delen van bestanden waarmee je bestanden kunt uploaden en veilige, verlopende links kunt delen met iedereen — zonder afhankelijk te zijn van cloudservices van derden. Ontwikkeld met privacy en flexibiliteit in gedachten, ondersteunt het met een wachtwoord beveiligde uploads, eenmalige downloadlinks die verdwijnen na de eerste toegang, en end-to-end-encryptie met behulp van het age-protocol.

Plik zelf hosten op jouw VPS betekent dat jouw bestanden op infrastructuur blijven die jij beheert, met configureerbare bewaartermijnen en bestandsgroottelimieten. De moderne Vue 3 webinterface maakt het eenvoudig om uploads te beheren, terwijl de ingebouwde CLI-client gescripte bestandsoverdrachten vanaf elk platform mogelijk maakt.