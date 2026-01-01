Implementeer ViewTube in één-klikinstallatie.
Strakke, privacyvriendelijke alternatieve YouTube-frontend voor het bekijken van video's en het beheren van abonnementen zonder advertenties of tracking.
Kies een VPS-plan voor ViewTube
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ViewTube kunt bouwen
ViewTube is een open-source, privacyvriendelijke alternatieve front-end voor YouTube. Het laat je kanalen zoeken, bekijken en volgen via een schone, moderne interface die videogegevens proxy't, zodat YouTube nooit je IP-adres, browserfingerprint of kijkgeschiedenis ziet. Gebouwd op de Invidious en Piped API's, combineert het een gepolijste op Vue gebaseerde speler met SponsorBlock segmentoverslaan en DeArrow thumbnail-opschoning.
Door ViewTube zelf te hosten op je eigen VPS krijg je een persoonlijke, reclamevrije YouTube-ervaring die je volledig beheert. Een lokaal accountsysteem slaat je abonnementen, geschiedenis en afspeellijsten op in je eigen MongoDB-database in plaats van een Google-account, terwijl Redis reacties snel houdt. Met RSS-stijl kanaal volgen blijf je op de hoogte van makers zonder ooit youtube.com te openen.
Belangrijkste kenmerken van ViewTube
Geen advertenties of tracking
Video's streamen via je eigen server, dus zijn er geen pre-roll- of mid-roll-advertenties en YouTube ziet nooit je IP of browserfingerprint.
Abonnementen zonder Google
Maak een lokaal account aan om kanalen te volgen, afspeellijsten te maken en geschiedenis bij te houden — alles opgeslagen in je eigen database, niet in een Google-account.
SponsorBlock en DeArrow
Sla sponsorsegmenten, intro's en zelfpromoties automatisch over en vervang clickbait-miniaturen en -titels door door de community aangeleverde alternatieven.
Moderne videospeler
Een verfijnde Vue-gebaseerde speler ondersteunt kwaliteits- en codecselectie, afspeelsnelheid, theatermodus en toetsenbordcombinaties.
Invidious en Piped
Haalt gegevens op via meerdere Invidious- en Piped-backends, automatisch terugvallend tussen instanties voor betrouwbare weergave.
Waarom ViewTube op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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