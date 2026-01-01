ViewTube is een open-source, privacyvriendelijke alternatieve front-end voor YouTube. Het laat je kanalen zoeken, bekijken en volgen via een schone, moderne interface die videogegevens proxy't, zodat YouTube nooit je IP-adres, browserfingerprint of kijkgeschiedenis ziet. Gebouwd op de Invidious en Piped API's, combineert het een gepolijste op Vue gebaseerde speler met SponsorBlock segmentoverslaan en DeArrow thumbnail-opschoning.

Door ViewTube zelf te hosten op je eigen VPS krijg je een persoonlijke, reclamevrije YouTube-ervaring die je volledig beheert. Een lokaal accountsysteem slaat je abonnementen, geschiedenis en afspeellijsten op in je eigen MongoDB-database in plaats van een Google-account, terwijl Redis reacties snel houdt. Met RSS-stijl kanaal volgen blijf je op de hoogte van makers zonder ooit youtube.com te openen.