Implementeer Immich via installatie met één klik.
Krachtige, zelfgehoste oplossing voor foto- en videobeheer met AI-aangedreven organisatie en mobiele back-up.
Kies een VPS-plan voor Immich
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Immich kunt bouwen
Immich is een modern, zelfgehost alternatief voor Google Foto's en iCloud, gebouwd voor snelheid en aangedreven door machine learning. Het biedt gezichtsherkenning, objectdetectie, slim zoeken en automatische mobiele back-up van iOS- en Android-apps — alles draaiend op je eigen infrastructuur.
Door Immich zelf te hosten, houd je je persoonlijke herinneringen en familiefoto's volledig van servers van derden af. Je behoudt volledige controle over opslag, toegangsrechten en delen, zonder abonnementskosten en zonder risico op stopzetting van de service. Deze implementatie omvat de applicatieserver, machine learning-service, PostgreSQL met vector-extensie en Redis.
Belangrijkste kenmerken van Immich
AI-aangedreven zoekfunctie
Machine learning maakt gezichtsherkenning, objectdetectie en zoeken met natuurlijke taal mogelijk in je hele fotobibliotheek.
Automatische mobiele back-up
iOS en Android-apps maken automatisch een back-up van foto's en video's op de achtergrond, waardoor je bibliotheek altijd up-to-date blijft.
RAW- en 4K-ondersteuning
Ondersteunt RAW-fotoformaten, 4K-video's en live foto's met volledige metadatabehoud voor professionele workflows.
Multi-userbibliotheken
Elke gebruiker krijgt een eigen privébibliotheek met de optie om albums en partnercollecties selectief te delen.
Kaart- en Tijdlijnweergaven
Blader door foto's op datum op een tijdlijn of op locatie op een kaart met behulp van ingebedde GPS-metadata van je camera en telefoon.
Waarom Immich op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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