Implementeer Airsonic Advanced met één klik installatie.
Zelfgehoste mediastreamingserver voor je persoonlijke muziekcollectie, toegankelijk vanaf elk apparaat.
Kies een VPS-plan voor Airsonic Advanced
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Airsonic Advanced kunt bouwen
Airsonic Advanced is de actief onderhouden, door de community gedreven fork van Airsonic — zelf een gratis fork van Subsonic — gericht op het stabiel streamen van grote persoonlijke muziekbibliotheken. Het transcodeert direct om op elk apparaat of elke bandbreedte te passen, indexeert ID3- en mapgebaseerde bibliotheken, en wordt geleverd met een schone webspeler plus een Subsonic-compatibele REST API die wordt ondersteund door tientallen mobiele en desktopclients.
Door Airsonic Advanced zelf te hosten op je VPS blijven je muziekcollectie, luistergeschiedenis en afspeellijsten op hardware die jij beheert — zonder apparaatlimieten, abonnementskosten en tracking door streamingdiensten.
Belangrijkste kenmerken van Airsonic Advanced
Directe transcodering
Streamt naar elke client met de juiste bitrate, zodat één bibliotheek desktops, telefoons en trage mobiele verbindingen bedient zonder bestanden opnieuw te coderen.
Subsonic-compatibele API
Werkt met het volledige ecosysteem van Subsonic-clients — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic en meer — op iOS, Android en desktops.
Multi-userbibliotheken
Gebruikersaccounts met individuele afspeellijsten, beoordelingen en last.fm scrobbling laten huishoudens één server delen zonder dat hun geschiedenissen door elkaar lopen.
Podcastabonnementen
Abonneer je op podcastfeeds direct in Airsonic, met automatische afleveringsdownloads naast je muziekbibliotheek.
Internetradio en jukebox
Stream internetradiostations en gebruik de multi-player jukebox om audio naar meerdere luidsprekers tegelijk te sturen.
Waarom Airsonic Advanced op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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