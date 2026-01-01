Airsonic Advanced is de actief onderhouden, door de community gedreven fork van Airsonic — zelf een gratis fork van Subsonic — gericht op het stabiel streamen van grote persoonlijke muziekbibliotheken. Het transcodeert direct om op elk apparaat of elke bandbreedte te passen, indexeert ID3- en mapgebaseerde bibliotheken, en wordt geleverd met een schone webspeler plus een Subsonic-compatibele REST API die wordt ondersteund door tientallen mobiele en desktopclients.

Door Airsonic Advanced zelf te hosten op je VPS blijven je muziekcollectie, luistergeschiedenis en afspeellijsten op hardware die jij beheert — zonder apparaatlimieten, abonnementskosten en tracking door streamingdiensten.