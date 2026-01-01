Implementeer AllTube met één klik.
Webgebaseerde interface voor het downloaden van video's van YouTube en 1000+ andere platforms zonder opdrachtregeltools.
Kies een VPS-plan voor AllTube
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met AllTube kunt bouwen
AllTube Download is een zelf gehoste webapplicatie die youtube-dl verpakt in een intuïtieve browsergebaseerde interface, waardoor iedereen video's kan downloaden of streamen van meer dan duizend hostingplatforms zonder lokaal software te installeren. In tegenstelling tot browserextensies die kapotgaan bij platformupdates, draait AllTube centraal op je server, zodat elk apparaat in je netwerk het via elke browser kan gebruiken.
Zelf AllTube hosten houdt je downloadactiviteit privé, vermijdt de gegevensregistratiepraktijken van downloadservices van derden en geeft je volledige controle over ondersteunde formaten, kwaliteitsniveaus en siteconfiguratie. Je kunt ook batchdownloads plannen en programmatisch toegang krijgen tot videometadata via de ingebouwde JSON API.
Belangrijkste kenmerken van AllTube
1000+ Platform Ondersteuning
Download video's van YouTube, Vimeo en honderden andere hostingsites met dezelfde uniforme interface, zonder dat er platformspecifieke instellingen nodig zijn.
Formaatconversie
Converteer gedownloade video's naar je gewenste formaat en kwaliteitsniveau zonder dat je extra tools op je apparaat hoeft te installeren.
Browserstreaming
Bekijk video's direct in de webinterface voordat je ze downloadt, zodat je de kwaliteit en inhoud kunt bevestigen voordat je opslagruimte vastlegt.
Verliesvrij remuxen
Wijzig containerformaten zonder hercodering, met behoud van de originele video- en audiokwaliteit, terwijl je bestanden compatibel maakt met je spelers.
JSON API-toegang
Haal gedetailleerde videometagegevens op en automatiseer downloads programmatisch, waardoor geplande archiveringsworkflows zonder handmatige tussenkomst mogelijk worden.
Waarom AllTube op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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