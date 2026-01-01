AllTube Download is een zelf gehoste webapplicatie die youtube-dl verpakt in een intuïtieve browsergebaseerde interface, waardoor iedereen video's kan downloaden of streamen van meer dan duizend hostingplatforms zonder lokaal software te installeren. In tegenstelling tot browserextensies die kapotgaan bij platformupdates, draait AllTube centraal op je server, zodat elk apparaat in je netwerk het via elke browser kan gebruiken.

Zelf AllTube hosten houdt je downloadactiviteit privé, vermijdt de gegevensregistratiepraktijken van downloadservices van derden en geeft je volledige controle over ondersteunde formaten, kwaliteitsniveaus en siteconfiguratie. Je kunt ook batchdownloads plannen en programmatisch toegang krijgen tot videometadata via de ingebouwde JSON API.