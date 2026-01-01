Implementeer Ampache met één-klik-installatie.
Open source muziek- en videostreamingserver die jouw persoonlijke mediacollectie omzet in een privé streamingservice.
Kies een VPS-plan voor Ampache
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Ampache kunt bouwen
Ampache is een zelf gehost mediastreamingplatform dat persoonlijke muziek- en videocollecties omzet in een privé-dienst die toegankelijk is vanaf elk met internet verbonden apparaat. Oorspronkelijk uitgebracht in 2001 en continu onderhouden onder de AGPL-licentie, biedt het ondersteuning voor meerdere gebruikers, slimme afspeellijsten, on-the-fly transcodering en Subsonic API-compatibiliteit voor brede clientondersteuning op mobiele apps, desktopspelers en domoticasystemen.
In tegenstelling tot commerciële streamingdiensten slaat Ampache geen luistergegevens op bij derden, legt het geen abonnementskosten op en stelt het geen limieten aan de bibliotheekgrootte. Zelf hosten geeft je volledige eigendom over je muziek en zorgt ervoor dat je collectie toegankelijk blijft, ongeacht wijzigingen in platformlicenties of het stopzetten van diensten.
Belangrijkste kenmerken van Ampache
Directe transcodering
Converteer automatisch lossless FLAC-bestanden naar mobielvriendelijke bitrates in realtime, zodat je hoogwaardige audio kunt streamen via mobiele netwerken zonder dubbele gecomprimeerde kopieën op te slaan.
Slimme afspeellijsten
Maak afspeellijsten die automatisch worden gevuld op basis van genre, beoordeling, afspeelaantal of aangepaste criteria, en zo de ontdekkingservaring van streamingdiensten nabootsen met je eigen bibliotheek.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Maak individuele accounts aan voor familieleden of medewerkers, elk met een aparte luistergeschiedenis, afspeellijsten en toegangsniveaus, zonder mediabestanden te dupliceren.
Subsonic API-compatibiliteit
Verbind elke Subsonic-compatibele mobiele app of desktopclient met je Ampache-instantie, waardoor je toegang krijgt vanaf vrijwel elk apparaat zonder vast te zitten aan één enkele interface.
Podcasts en Radio
Stream internetradiostations en abonneer je op podcasts naast je muziekbibliotheek, waardoor Ampache één bestemming wordt voor alle audiocontent.
Waarom Ampache op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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