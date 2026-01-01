Ampache is een zelf gehost mediastreamingplatform dat persoonlijke muziek- en videocollecties omzet in een privé-dienst die toegankelijk is vanaf elk met internet verbonden apparaat. Oorspronkelijk uitgebracht in 2001 en continu onderhouden onder de AGPL-licentie, biedt het ondersteuning voor meerdere gebruikers, slimme afspeellijsten, on-the-fly transcodering en Subsonic API-compatibiliteit voor brede clientondersteuning op mobiele apps, desktopspelers en domoticasystemen.

In tegenstelling tot commerciële streamingdiensten slaat Ampache geen luistergegevens op bij derden, legt het geen abonnementskosten op en stelt het geen limieten aan de bibliotheekgrootte. Zelf hosten geeft je volledige eigendom over je muziek en zorgt ervoor dat je collectie toegankelijk blijft, ongeacht wijzigingen in platformlicenties of het stopzetten van diensten.