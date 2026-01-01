Organizr is een zelfgehost services-dashboard dat tientallen browserbladwijzers vervangt door één enkele, op tabbladen gebaseerde interface. In plaats van te schakelen tussen meerdere browsertabbladen om Sonarr, Radarr, Plex en andere homelab-services te beheren, laadt Organizr ze allemaal als iFrame-tabbladen binnen één webpagina — met ingebouwde gebruikersaccounts, toegangscontroles en gastbeperkingen.

Met ondersteuning voor Plex-, Emby- en LDAP-authenticatie, onbeperkte gebruikersgroepen en Nginx auth_request-integratie, gaat Organizr verder dan een simpele linkpagina. Het functioneert als een lichtgewicht toegangslaag voor je hele zelfgehoste stack, waarmee je specifieke gebruikers of gasten toegang kunt geven tot alleen de tabbladen die je kiest.