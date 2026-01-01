Implementeer Organizr met een één-klik-installatie.
HTPC- en homelab-servicesorganizer die al je zelf-gehoste tabbladen laadt in één uniforme webinterface.
Kies een VPS-plan voor Organizr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Organizr kunt bouwen
Organizr is een zelfgehost services-dashboard dat tientallen browserbladwijzers vervangt door één enkele, op tabbladen gebaseerde interface. In plaats van te schakelen tussen meerdere browsertabbladen om Sonarr, Radarr, Plex en andere homelab-services te beheren, laadt Organizr ze allemaal als iFrame-tabbladen binnen één webpagina — met ingebouwde gebruikersaccounts, toegangscontroles en gastbeperkingen.
Met ondersteuning voor Plex-, Emby- en LDAP-authenticatie, onbeperkte gebruikersgroepen en Nginx auth_request-integratie, gaat Organizr verder dan een simpele linkpagina. Het functioneert als een lichtgewicht toegangslaag voor je hele zelfgehoste stack, waarmee je specifieke gebruikers of gasten toegang kunt geven tot alleen de tabbladen die je kiest.
Belangrijkste kenmerken van Organizr
Tabbladinterface
Laad elke zelfgehoste service als een iFrame-tabblad, waardoor je één overzichtelijke pagina krijgt om je hele homelab te beheren zonder van browsertabbladen te wisselen.
Gebruikersgroepen en Toegangscontrole
Maak onbeperkt gebruikersgroepen aan en bepaal welke tabbladen elke groep kan zien — inclusief alleen-lezen gasttoegang voor gedeelde services.
Multi-Auth-ondersteuning
Authenticeer gebruikers met Plex-, Emby-, LDAP- of sFTP-inloggegevens naast lokale Organizr-accounts.
Nginx-authenticatie-integratie
Gebruik Organizr als een auth_request provider voor Nginx, om SSO-achtige inlogbeveiliging toe te voegen aan diensten die geen ingebouwde authenticatie hebben.
Aanpasbare thema's
Volledige kleurenpaletcontrole laat je Organizr personaliseren om het af te stemmen op jouw huisstijl of de gewenste donkere/lichte uitstraling.
Fail2ban Ondersteuning
Native Fail2ban-integratie beschermt je Organizr-login tegen brute-force aanvallen met automatische IP-blokkering.
Waarom Organizr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.