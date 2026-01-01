Chevereto is een volwassen, zelf gehost beeld- en videohostingplatform dat sinds 2007 wordt vertrouwd door communities. Het biedt alles wat nodig is om een complete site voor het delen van media te runnen — gebruikersregistratie, profielen, twee-factorauthenticatie, geavanceerde media-organisatie via categorieën, tags en albums, plus gedetailleerde privacycontroles per upload voor openbare, privé- of met een wachtwoord beveiligde content.

Door Chevereto op je eigen VPS te draaien, houd je elke upload, elk gebruikersaccount en elke inkomstenstroom volledig onder controle, zonder kosten per afbeelding of contentbeperkingen. Deze template bundelt Chevereto met MariaDB voor contentmetadata en Redis voor snelle sessie- en cacheopslag, terwijl Traefik automatisch de HTTPS-routering afhandelt, zodat het platform binnen enkele minuten klaar is om de eerste upload te accepteren.