Implementeer Chevereto met één klik.
Zelfgehost platform voor het delen van afbeeldingen en video's om je eigen Imgur- of Flickr-achtige mediagemeenschap te bouwen.
Kies een VPS-plan voor Chevereto
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Chevereto kunt bouwen
Chevereto is een volwassen, zelf gehost beeld- en videohostingplatform dat sinds 2007 wordt vertrouwd door communities. Het biedt alles wat nodig is om een complete site voor het delen van media te runnen — gebruikersregistratie, profielen, twee-factorauthenticatie, geavanceerde media-organisatie via categorieën, tags en albums, plus gedetailleerde privacycontroles per upload voor openbare, privé- of met een wachtwoord beveiligde content.
Door Chevereto op je eigen VPS te draaien, houd je elke upload, elk gebruikersaccount en elke inkomstenstroom volledig onder controle, zonder kosten per afbeelding of contentbeperkingen. Deze template bundelt Chevereto met MariaDB voor contentmetadata en Redis voor snelle sessie- en cacheopslag, terwijl Traefik automatisch de HTTPS-routering afhandelt, zodat het platform binnen enkele minuten klaar is om de eerste upload te accepteren.
Belangrijkste kenmerken van Chevereto
Afbeeldingen en video's delen
Host afbeeldingen en video's met miniaturen, ingesloten spelers en directe links, klaar om te delen op elk platform.
Albums en tags
Organiseer inhoud in albums en categoriseer uploads met tags, zodat bezoekers kunnen bladeren en zoeken in een groeiende mediabibliotheek.
Gebruikersaccounts en rollen
Geregistreerde gebruikers krijgen profielen, tweefactorauthenticatie en rolgebaseerde machtigingen die beheerd worden via het controlepaneel.
Privacyinstellingen
Privacyinstellingen per upload laten eigenaren inhoud markeren als openbaar, privé of wachtwoordbeveiligd, om te passen bij elk deelscenario.
Meertalige interface
Lanceer een community in een van de meer dan 30 ondersteunde talen zonder extra pakketten of thema's te installeren.
Waarom Chevereto op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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