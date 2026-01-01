Implementeer Photoview met één klik installatie.
Zelfgehoste fotogalerij die je bestandssysteemstructuur weerspiegelt en nooit je originele bestanden wijzigt.
Kies een VPS-plan voor Photoview
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Photoview kunt bouwen
Photoview is een snelle, zelfgehoste fotogalerij, gebouwd voor fotografen en families die hun herinneringen willen bewaren op infrastructuur die ze zelf beheren. Het leest direct uit je bestaande directorystructuur — geen importproces, geen bestandsreorganisatie — en genereert automatisch miniaturen en voorbeelden op je eigen server.
In tegenstelling tot cloudfotodiensten houdt Photoview je originelen onaangetast en privé. RAW-bestanden, EXIF-metadata, GPS-coördinaten en gezichtsherkenning werken allemaal zonder één enkele foto naar een externe dienst te sturen. Elke gebruiker krijgt zijn eigen bibliotheekpad, waardoor het geschikt is voor huishoudens of kleine teams die één server delen.
Belangrijkste kenmerken van Photoview
Bestandssysteem-gespiegelde albums
Je bestaande mapstructuur wordt automatisch je albumstructuur — geen import, geen reorganisatie, geen lock-in.
Ondersteuning voor RAW-bestanden
Bladert en bekijkt native RAW-cameraformaten via Darktable, zodat fotografen hun volledige bibliotheek kunnen zien zonder conversie.
Gezichtsherkenning
Detecteert automatisch en groepeert foto's van dezelfde persoon, waardoor het gemakkelijk wordt om alle foto's van een specifiek individu te vinden tussen duizenden afbeeldingen.
EXIF- en GPS-metadata
Toont camerainstellingen, lensgegevens en locatie-informatie voor elke foto, met een optionele kaartweergave aangedreven door Mapbox.
Veilig delen
Genereer openbare deellinks voor individuele foto's of volledige albums, met optionele wachtwoordbeveiliging voor gecontroleerde externe toegang.
Multi-gebruikersbibliotheken
Elk gebruikersaccount wordt toegewezen aan een eigen mappad op de server, waardoor gezinsleden of medewerkers gescheiden bibliotheken hebben vanuit één enkele instantie.
Waarom Photoview op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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