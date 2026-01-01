Photoview is een snelle, zelfgehoste fotogalerij, gebouwd voor fotografen en families die hun herinneringen willen bewaren op infrastructuur die ze zelf beheren. Het leest direct uit je bestaande directorystructuur — geen importproces, geen bestandsreorganisatie — en genereert automatisch miniaturen en voorbeelden op je eigen server.

In tegenstelling tot cloudfotodiensten houdt Photoview je originelen onaangetast en privé. RAW-bestanden, EXIF-metadata, GPS-coördinaten en gezichtsherkenning werken allemaal zonder één enkele foto naar een externe dienst te sturen. Elke gebruiker krijgt zijn eigen bibliotheekpad, waardoor het geschikt is voor huishoudens of kleine teams die één server delen.