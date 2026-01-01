Implementeer mStream met één klik installatie.
Lichtgewicht zelfgehoste muziekstreamingserver met een schone webspeler en native mobiele apps.
Kies een VPS-plan voor mStream
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met mStream kunt bouwen
mStream is een lichtgewicht, op Node.js gebaseerde muziekstreamingserver die erop gericht is je collectie met minimale installatie online te krijgen. Plaats je muziek in het bibliotheekvolume en mStream scant, indexeert en serveert het automatisch via een overzichtelijke responsieve webspeler — plus native iOS- en Android-apps die dezelfde backend API gebruiken voor offline luisteren en naadloze weergave op mobiel.
Zelf mStream hosten op een VPS geeft je privé, altijd-aan toegang tot je muziekbibliotheek vanaf elk apparaat, zonder de opslaglimieten, apparaatbeperkingen of licentieproblemen van commerciële streamingdiensten. De standaard openbare modus geeft prioriteit aan direct gebruiksgemak; accounts per gebruiker kunnen worden toegevoegd via de admin-interface zodra je besluit de server openbaar te maken.
Belangrijkste kenmerken van mStream
Drop-en-stream-bibliotheek
Voeg bestanden toe aan de muziekmap en mStream pakt ze automatisch op — geen handmatige importstap, geen mediascanner om eerst te configureren.
Native mobiele apps
Officiële iOS- en Android-apps maken verbinding met je server voor offline afspelen, naadloze overgangen en mobielvriendelijke transcodering.
Multi-user rekeningen
Optionele accounts per gebruiker met toegangscontrole per bibliotheek laten huishoudens één server delen zonder muziekcollecties samen te voegen.
Responsieve webspeler
Moderne HTML5-speler die soepel werkt op desktop- en mobiele browsers met afspeellijsten, zoekfunctie, albumhoezen en willekeurige volgorde.
Beheer-UI voor afstemming
De live admin-interface beheert de schakelaar voor de openbare modus, uploads, bestandsaanpassingen en accountvergrendeling zonder de server opnieuw op te starten.
Waarom mStream op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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