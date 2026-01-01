mStream is een lichtgewicht, op Node.js gebaseerde muziekstreamingserver die erop gericht is je collectie met minimale installatie online te krijgen. Plaats je muziek in het bibliotheekvolume en mStream scant, indexeert en serveert het automatisch via een overzichtelijke responsieve webspeler — plus native iOS- en Android-apps die dezelfde backend API gebruiken voor offline luisteren en naadloze weergave op mobiel.

Zelf mStream hosten op een VPS geeft je privé, altijd-aan toegang tot je muziekbibliotheek vanaf elk apparaat, zonder de opslaglimieten, apparaatbeperkingen of licentieproblemen van commerciële streamingdiensten. De standaard openbare modus geeft prioriteit aan direct gebruiksgemak; accounts per gebruiker kunnen worden toegevoegd via de admin-interface zodra je besluit de server openbaar te maken.