Implementeer SnapOtter met één klik.
Zelfgehoste beeldverwerkingssuite met 55+ tools, lokale AI-functies en batch-pijplijnen — afbeeldingen verlaten nooit jouw server.
Kies een VPS-plan voor SnapOtter
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SnapOtter kunt bouwen
SnapOtter is een zelf-gehost beeldmanipulatieplatform dat een uitgebreide bewerkingskit combineert — formaat wijzigen, bijsnijden, comprimeren, converteren, watermerken en meer — met lokale AI-mogelijkheden, waaronder achtergrondverwijdering, beeldopschaling, OCR en fotorestauratie. Alle verwerking draait op je eigen server met behulp van CPU of GPU, zodat originele bestanden en resultaten nooit via externe diensten gaan.
Met ondersteuning voor meer dan 55 invoerformaten, waaronder 23 camera RAW-formaten en 14 uitvoerformaten, verwerkt SnapOtter alles, van snelle bewerkingen van één afbeelding tot complexe batchworkflows die zijn gebouwd met de visuele pijplijnbouwer. Een REST API met interactieve Swagger-documentatie maakt het eenvoudig om beeldverwerking te integreren in elke applicatie of automatisering.
Belangrijkste kenmerken van SnapOtter
55+-formaatondersteuning
Verwerkt JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 camera RAW-formaten en meer — converteer tussen elk ondersteund formaat in één enkele bewerking.
Lokale AI-verwerking
Achtergrond verwijderen, afbeeldingen opschalen, OCR, gezichtsverbetering en fotorestauratie draaien volledig op de CPU of GPU van je VPS — geen externe API-aanroepen of het delen van gegevens.
Visuele pijplijnbouwer
Koppel meerdere afbeeldingsbewerkingen tot herbruikbare pijplijnen voor batchverwerking, zodat herhalende werkstromen automatisch worden uitgevoerd zonder elke keer handmatige stappen.
REST API met documentatie
Elke tool is toegankelijk via een gedocumenteerde REST API met interactieve Swagger UI op /api/docs, waardoor het eenvoudig is om beeldverwerking te integreren in applicaties en scripts.
Batchverwerking
Upload en transformeer hele afbeeldingsmappen in één taak, door dezelfde bewerkingen tegelijkertijd toe te passen op honderden bestanden.
Waarom SnapOtter op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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