SnapOtter is een zelf-gehost beeldmanipulatieplatform dat een uitgebreide bewerkingskit combineert — formaat wijzigen, bijsnijden, comprimeren, converteren, watermerken en meer — met lokale AI-mogelijkheden, waaronder achtergrondverwijdering, beeldopschaling, OCR en fotorestauratie. Alle verwerking draait op je eigen server met behulp van CPU of GPU, zodat originele bestanden en resultaten nooit via externe diensten gaan.

Met ondersteuning voor meer dan 55 invoerformaten, waaronder 23 camera RAW-formaten en 14 uitvoerformaten, verwerkt SnapOtter alles, van snelle bewerkingen van één afbeelding tot complexe batchworkflows die zijn gebouwd met de visuele pijplijnbouwer. Een REST API met interactieve Swagger-documentatie maakt het eenvoudig om beeldverwerking te integreren in elke applicatie of automatisering.