Implementeer ezBookKeeping met één-klik-installatie.
Lichtgewicht zelf-gehoste persoonlijke financiële tracker met mobiel-eerst UI, grafieken en bonnetjes scannen.
Kies een VPS-plan voor ezBookKeeping
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ezBookKeeping kunt bouwen
ezBookKeeping is een lichtgewicht open-source persoonlijke financiële applicatie, ontworpen voor het snel en naadloos bijhouden van dagelijkse uitgaven. Gebouwd als één container met SQLite-opslag, draait het probleemloos op minimale hardware — van een Raspberry Pi tot een kleine VPS — zonder dat er een databaseserver nodig is.
In tegenstelling tot zwaardere boekhoudtools met dubbele invoer, richt ezBookKeeping zich op wat de meeste individuen echt nodig hebben: een schone, mobile-first interface om snel transacties vast te leggen, uitgaven per categorie te visualiseren en bovenop je persoonlijke budgetten te blijven. Zelfhosting houdt je transactiegeschiedenis volledig privé, zonder dat een financiële app van derden ooit je uitgavengegevens ziet.
Belangrijkste kenmerken van ezBookKeeping
Mobile-first PWA
Installeer ezBookKeeping als een progressieve web-app op elke telefoon voor native-achtige onkostenregistratie zonder een download uit de appstore.
OCR-bonnenscanning
Scan papieren bonnen om automatisch transactiebedragen en verkopers te extraheren, waardoor handmatige gegevensinvoer wordt verminderd.
Multi-valutaondersteuning
Houd uitgaven bij in meerdere valuta's met automatische wisselkoersomrekening voor reizen en internationale uitgaven.
Grafieken & statistieken
Visualiseer uitgavetrends per categorie, rekening en tijdsperiode met ingebouwde grafieken en samenvattende statistieken.
CSV- en Alipay-import
Transactiegeschiedenis importeren van CSV-bestanden en belangrijke betaalplatforms, waaronder Alipay en WeChat Pay.
Waarom ezBookKeeping op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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