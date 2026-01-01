ezBookKeeping is een lichtgewicht open-source persoonlijke financiële applicatie, ontworpen voor het snel en naadloos bijhouden van dagelijkse uitgaven. Gebouwd als één container met SQLite-opslag, draait het probleemloos op minimale hardware — van een Raspberry Pi tot een kleine VPS — zonder dat er een databaseserver nodig is.

In tegenstelling tot zwaardere boekhoudtools met dubbele invoer, richt ezBookKeeping zich op wat de meeste individuen echt nodig hebben: een schone, mobile-first interface om snel transacties vast te leggen, uitgaven per categorie te visualiseren en bovenop je persoonlijke budgetten te blijven. Zelfhosting houdt je transactiegeschiedenis volledig privé, zonder dat een financiële app van derden ooit je uitgavengegevens ziet.