Bigcapital is een modern open-source financieel boekhoudplatform, ontworpen als een zelf-gehost alternatief voor QuickBooks, Xero en Wave. Het implementeert een volledig grootboek met dubbele boekhouding, met ondersteuning voor meerdere valuta, klant- en leveranciersgegevens, facturering en rekeningen, voorraadbeheer, handmatige journaalposten en intelligente rapportage — financiële overzichten, kasstroom, ouderdomsanalyse van debiteuren en crediteuren, en belastingoverzichten — allemaal gegenereerd vanuit het onderliggende grootboek.

Door Bigcapital zelf te hosten op je VPS, blijven klantfacturen, banktransacties en financiële gegevens op infrastructuur die jij beheert, in plaats van dat ze worden overgedragen aan een SaaS-boekhoudservice. Het platform ondersteunt meerdere bedrijven (tenants) per instantie met geïsoleerde databases, integreert met Stripe en Plaid voor betalingen en bankfeeds, en biedt een uitgebreide API voor aangepaste integraties en rapportage.