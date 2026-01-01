Tot wel 69% korting op Bigcapital

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Zelfgehost financieel boekhoudplatform met multi-valuta, intelligente rapportage en een compleet grootboek met dubbele boekhouding.

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Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
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64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Bigcapital kunt bouwen

Bigcapital is een modern open-source financieel boekhoudplatform, ontworpen als een zelf-gehost alternatief voor QuickBooks, Xero en Wave. Het implementeert een volledig grootboek met dubbele boekhouding, met ondersteuning voor meerdere valuta, klant- en leveranciersgegevens, facturering en rekeningen, voorraadbeheer, handmatige journaalposten en intelligente rapportage — financiële overzichten, kasstroom, ouderdomsanalyse van debiteuren en crediteuren, en belastingoverzichten — allemaal gegenereerd vanuit het onderliggende grootboek.

Door Bigcapital zelf te hosten op je VPS, blijven klantfacturen, banktransacties en financiële gegevens op infrastructuur die jij beheert, in plaats van dat ze worden overgedragen aan een SaaS-boekhoudservice. Het platform ondersteunt meerdere bedrijven (tenants) per instantie met geïsoleerde databases, integreert met Stripe en Plaid voor betalingen en bankfeeds, en biedt een uitgebreide API voor aangepaste integraties en rapportage.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Bigcapital

Dubbele boekhouding

Volledig dubbel boekhoudsysteem met rekeningschema, handmatige journaalposten en auditvriendelijke transactiegeschiedenis die direct aansluit op standaard boekhoudprocessen.

Multivaluta

Ingebouwde multivaluta-ondersteuning met configureerbare wisselkoersbronnen voor facturen, rekeningen en rapporten voor internationale klanten en leveranciers.

Facturen en rekeningen

Klantfacturatie met betalingsregistratie, leveranciersfacturen met betalingsplanning, terugkerende transacties en PDF-generatie via gebundelde Gotenberg-integratie.

Intelligente rapporten

Winst- en verliesrekening, balans, kasstroom, ouderdomsanalyse debiteuren/crediteuren, btw-overzichten en aanpasbare financiële rapporten die in realtime vanuit het grootboek worden gegenereerd.

Multitenant design

Elk bedrijf krijgt zijn eigen geïsoleerde database, zodat één enkele instantie meerdere bedrijven kan beheren met strikte gegevensscheiding.

Waarom Bigcapital op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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