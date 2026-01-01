Implementeer Bigcapital met één klik installatie.
Zelfgehost financieel boekhoudplatform met multi-valuta, intelligente rapportage en een compleet grootboek met dubbele boekhouding.
Kies een VPS-plan voor Bigcapital
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Bigcapital kunt bouwen
Bigcapital is een modern open-source financieel boekhoudplatform, ontworpen als een zelf-gehost alternatief voor QuickBooks, Xero en Wave. Het implementeert een volledig grootboek met dubbele boekhouding, met ondersteuning voor meerdere valuta, klant- en leveranciersgegevens, facturering en rekeningen, voorraadbeheer, handmatige journaalposten en intelligente rapportage — financiële overzichten, kasstroom, ouderdomsanalyse van debiteuren en crediteuren, en belastingoverzichten — allemaal gegenereerd vanuit het onderliggende grootboek.
Door Bigcapital zelf te hosten op je VPS, blijven klantfacturen, banktransacties en financiële gegevens op infrastructuur die jij beheert, in plaats van dat ze worden overgedragen aan een SaaS-boekhoudservice. Het platform ondersteunt meerdere bedrijven (tenants) per instantie met geïsoleerde databases, integreert met Stripe en Plaid voor betalingen en bankfeeds, en biedt een uitgebreide API voor aangepaste integraties en rapportage.
Belangrijkste kenmerken van Bigcapital
Dubbele boekhouding
Volledig dubbel boekhoudsysteem met rekeningschema, handmatige journaalposten en auditvriendelijke transactiegeschiedenis die direct aansluit op standaard boekhoudprocessen.
Multivaluta
Ingebouwde multivaluta-ondersteuning met configureerbare wisselkoersbronnen voor facturen, rekeningen en rapporten voor internationale klanten en leveranciers.
Facturen en rekeningen
Klantfacturatie met betalingsregistratie, leveranciersfacturen met betalingsplanning, terugkerende transacties en PDF-generatie via gebundelde Gotenberg-integratie.
Intelligente rapporten
Winst- en verliesrekening, balans, kasstroom, ouderdomsanalyse debiteuren/crediteuren, btw-overzichten en aanpasbare financiële rapporten die in realtime vanuit het grootboek worden gegenereerd.
Multitenant design
Elk bedrijf krijgt zijn eigen geïsoleerde database, zodat één enkele instantie meerdere bedrijven kan beheren met strikte gegevensscheiding.
Waarom Bigcapital op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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