Implementeer Budge met één-klik installatie.
Zelfgehoste applicatie voor persoonlijke financiën voor het bijhouden van privé-uitgaven, budgettering en het beheer van financiële doelen.
Kies een VPS-plan voor Budge
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Budge kunt bouwen
Budge is een persoonlijke financiële budgetteringsapplicatie die individuen en gezinnen helpt uitgaven bij te houden, uitgavenpatronen te monitoren en te werken aan financiële doelen via een toegankelijke webinterface. Het ondersteunt meerdere accounttypen, aangepaste uitgavencategorieën en beheer van terugkerende transacties, waardoor gebruikers een compleet beeld krijgen van hun financiële gezondheid zonder afhankelijk te zijn van cloudgebaseerde financiële diensten.
Budge zelf hosten op je eigen VPS zorgt ervoor dat bankgegevens, uitgavengeschiedenis en financiële doelen volledig binnen jouw infrastructuur blijven — nooit gedeeld met platforms van derden of gebruikt voor advertentieprofilering. Permanente opslag bewaart jaren aan financiële geschiedenis, toegankelijk vanaf elk apparaat via een responsieve browserinterface.
Belangrijkste kenmerken van Budge
Kostenregistratie
Registreer en categoriseer transacties over verschillende rekeningtypen — betaalrekeningen, spaarrekeningen, creditcards en contant geld — om een nauwkeurige financiële administratie bij te houden.
Budgetmonitoring
Stel bestedingslimieten in per categorie en volg de voortgang in realtime, zodat je direct weet wanneer een budget dreigt te worden overschreden.
Visuele uitgavenrapporten
Grafieken en dashboards tonen in één oogopslag uitgavenpatronen en budgetprestaties, zodat je gemakkelijk kunt zien waar je geld elke maand naartoe gaat.
Doeltracking
Stel spaar- of schuldverminderingsdoelen vast en volg de voortgang in de loop van de tijd, waarbij je abstracte financiële doelen omzet in meetbare mijlpalen.
Privacy-First Design
Alle financiële gegevens worden lokaal opgeslagen op jouw VPS, zonder externe uitwisseling, waardoor gevoelige informatie uit de buurt blijft van advertentienetwerken en datamakelaars.
Waarom Budge op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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