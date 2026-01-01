Budge is een persoonlijke financiële budgetteringsapplicatie die individuen en gezinnen helpt uitgaven bij te houden, uitgavenpatronen te monitoren en te werken aan financiële doelen via een toegankelijke webinterface. Het ondersteunt meerdere accounttypen, aangepaste uitgavencategorieën en beheer van terugkerende transacties, waardoor gebruikers een compleet beeld krijgen van hun financiële gezondheid zonder afhankelijk te zijn van cloudgebaseerde financiële diensten.

Budge zelf hosten op je eigen VPS zorgt ervoor dat bankgegevens, uitgavengeschiedenis en financiële doelen volledig binnen jouw infrastructuur blijven — nooit gedeeld met platforms van derden of gebruikt voor advertentieprofilering. Permanente opslag bewaart jaren aan financiële geschiedenis, toegankelijk vanaf elk apparaat via een responsieve browserinterface.