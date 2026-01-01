Actual Budget is een snelle, local-first persoonlijke financiële applicatie gebouwd rond de envelopbudgetteringsmethodologie — elke euro die je verdient, wordt aan een specifieke categorie toegewezen voordat je deze uitgeeft. Oorspronkelijk een commercieel product, werd het open-source gemaakt door de maker en wordt het nu onderhouden door een actieve community, waardoor het een van de meest capabele gratis alternatieven voor YNAB is.

Omdat Actual Budget een local-first architectuur gebruikt, blijven je financiële gegevens op infrastructuur die jij beheert, in plaats van in een cloud van derden. Multi-apparaatsynchronisatie werkt nog steeds via je zelf-gehoste server, en optionele end-to-end encryptie beschermt gegevens tijdens transport. Bankkoppelingen via SimpleFIN (VS/Canada) en GoCardless (EU/VK) importeren transacties automatisch, terwijl importondersteuning voor YNAB de migratie eenvoudig maakt.