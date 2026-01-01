Implementeer Actual Budget met een één-klik-installatie.
Privacygerichte app voor persoonlijke financiën met envelop-budgettering om elke dollar een doel te geven.
Kies een VPS-plan voor Actual Budget
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Actual Budget kunt bouwen
Actual Budget is een snelle, local-first persoonlijke financiële applicatie gebouwd rond de envelopbudgetteringsmethodologie — elke euro die je verdient, wordt aan een specifieke categorie toegewezen voordat je deze uitgeeft. Oorspronkelijk een commercieel product, werd het open-source gemaakt door de maker en wordt het nu onderhouden door een actieve community, waardoor het een van de meest capabele gratis alternatieven voor YNAB is.
Omdat Actual Budget een local-first architectuur gebruikt, blijven je financiële gegevens op infrastructuur die jij beheert, in plaats van in een cloud van derden. Multi-apparaatsynchronisatie werkt nog steeds via je zelf-gehoste server, en optionele end-to-end encryptie beschermt gegevens tijdens transport. Bankkoppelingen via SimpleFIN (VS/Canada) en GoCardless (EU/VK) importeren transacties automatisch, terwijl importondersteuning voor YNAB de migratie eenvoudig maakt.
Belangrijkste kenmerken van Actual Budget
Envelopbudgettering
Je wijst elke euro toe aan een specifieke categorie voordat je deze uitgeeft, waardoor je een duidelijk plan krijgt gebaseerd op je werkelijke inkomen in plaats van ruwe schattingen.
Lokaal-eerst data-eigenaarschap
Jouw financiële gegevens worden op je eigen server opgeslagen, niet in een commerciële cloud — wat gevoelige accountgegevens beschermt tegen inbreuken door derden of wijzigingen in het leveranciersbeleid.
Synchronisatie tussen apparaten
Synchroniseer budgetten op telefoons, tablets en computers via je zelfgehoste server, zodat elk gezinslid dezelfde actuele cijfers ziet.
Bankrekeningintegratie
Maak verbinding met echte bankrekeningen via SimpleFIN (VS/Canada) of GoCardless (EU/VK) om transacties automatisch te importeren, waardoor handmatige gegevensinvoer wordt verminderd.
Gedetailleerde financiële rapporten
Ingebouwde rapporten voor vermogenswaarde, kasstroom en uitgavetrends geven je inzicht om weloverwogen financiële beslissingen te nemen zonder een apart rekenblad.
Waarom Actual Budget op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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