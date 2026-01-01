Tot wel 69% korting op Actual Budget

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Privacygerichte app voor persoonlijke financiën met envelop-budgettering om elke dollar een doel te geven.

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AI-beheerde VPS
 5,49 /mnd
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69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
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Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Actual Budget kunt bouwen

Actual Budget is een snelle, local-first persoonlijke financiële applicatie gebouwd rond de envelopbudgetteringsmethodologie — elke euro die je verdient, wordt aan een specifieke categorie toegewezen voordat je deze uitgeeft. Oorspronkelijk een commercieel product, werd het open-source gemaakt door de maker en wordt het nu onderhouden door een actieve community, waardoor het een van de meest capabele gratis alternatieven voor YNAB is.

Omdat Actual Budget een local-first architectuur gebruikt, blijven je financiële gegevens op infrastructuur die jij beheert, in plaats van in een cloud van derden. Multi-apparaatsynchronisatie werkt nog steeds via je zelf-gehoste server, en optionele end-to-end encryptie beschermt gegevens tijdens transport. Bankkoppelingen via SimpleFIN (VS/Canada) en GoCardless (EU/VK) importeren transacties automatisch, terwijl importondersteuning voor YNAB de migratie eenvoudig maakt.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Actual Budget

Envelopbudgettering

Je wijst elke euro toe aan een specifieke categorie voordat je deze uitgeeft, waardoor je een duidelijk plan krijgt gebaseerd op je werkelijke inkomen in plaats van ruwe schattingen.

Lokaal-eerst data-eigenaarschap

Jouw financiële gegevens worden op je eigen server opgeslagen, niet in een commerciële cloud — wat gevoelige accountgegevens beschermt tegen inbreuken door derden of wijzigingen in het leveranciersbeleid.

Synchronisatie tussen apparaten

Synchroniseer budgetten op telefoons, tablets en computers via je zelfgehoste server, zodat elk gezinslid dezelfde actuele cijfers ziet.

Bankrekeningintegratie

Maak verbinding met echte bankrekeningen via SimpleFIN (VS/Canada) of GoCardless (EU/VK) om transacties automatisch te importeren, waardoor handmatige gegevensinvoer wordt verminderd.

Gedetailleerde financiële rapporten

Ingebouwde rapporten voor vermogenswaarde, kasstroom en uitgavetrends geven je inzicht om weloverwogen financiële beslissingen te nemen zonder een apart rekenblad.

Waarom Actual Budget op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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