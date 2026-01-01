Implementeer Tolgee met één-klik-installatie.
Open-source lokalisatieplatform met in-context bewerking en SDK-integraties voor het vertalen van apps naar meerdere talen.
Kies een VPS-plan voor Tolgee
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Tolgee kunt bouwen
Tolgee is een open-source lokalisatie- en vertaalbeheerplatform waarmee ontwikkelingsteams al hun app-vertaalsleutels op één plek kunnen beheren. De opvallende functie is in-context bewerking — vertalers kunnen strings rechtstreeks in de draaiende applicatie aanpassen zonder codebestanden aan te raken.
Door Tolgee zelf te hosten op een VPS houd je alle vertaalgegevens onder jouw controle en elimineer je kosten per string of per gebruiker die gebruikelijk zijn bij SaaS-alternatieven. SDK's voor React, Angular, Vue en andere frameworks integreren rechtstreeks met het platform, en een REST API ondersteunt CI/CD-pijplijnautomatisering.
Belangrijkste kenmerken van Tolgee
In-context-bewerking
Vertalers kunnen tekstreeksen direct bewerken in de interface van je live applicatie, waardoor het niet meer nodig is om sleutelbestanden te doorzoeken.
Meertalig beheer
Beheer alle vertaalsleutels en hun waarden voor elke doeltaal vanuit één georganiseerd dashboard.
Kader-SDK's
Officiële SDK's voor React, Angular, Vue en Svelte integreren Tolgee direct in je applicatiebouwproces.
Machinevertaling
Automatisch vertalingen vooraf invullen met behulp van Google Translate, DeepL of AWS Translate om lokalisatieworkflows te versnellen.
REST API & CLI
Automatiseer de import en export van vertalingen in CI/CD-pipelines met de REST API of de commandoregeltool.
Waarom Tolgee op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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