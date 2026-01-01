Tolgee is een open-source lokalisatie- en vertaalbeheerplatform waarmee ontwikkelingsteams al hun app-vertaalsleutels op één plek kunnen beheren. De opvallende functie is in-context bewerking — vertalers kunnen strings rechtstreeks in de draaiende applicatie aanpassen zonder codebestanden aan te raken.

Door Tolgee zelf te hosten op een VPS houd je alle vertaalgegevens onder jouw controle en elimineer je kosten per string of per gebruiker die gebruikelijk zijn bij SaaS-alternatieven. SDK's voor React, Angular, Vue en andere frameworks integreren rechtstreeks met het platform, en een REST API ondersteunt CI/CD-pijplijnautomatisering.