Implementeer WAHA met één-klik-installatie.
Zelf-gehoste WhatsApp HTTP API waarmee je berichten kunt verzenden en ontvangen via een eenvoudige REST-interface.
Kies een VPS-plan voor WAHA
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met WAHA kunt bouwen
WAHA (WhatsApp HTTP API) is een open-source REST API-server die WhatsApp Web omzet in een schone HTTP-interface, zodat elke applicatie of dienst berichten kan verzenden, gebeurtenissen kan ontvangen en sessies kan beheren zonder browserafhankelijkheden of cloudkosten van derden. Het ondersteunt meerdere engine-backends — deze template gebruikt de NOWEB-engine, die direct communiceert via WebSocket zonder een browser te starten, waardoor het lichtgewicht en efficiënt is op VPS-bronnen.
Zelf-hosting van WAHA houdt je WhatsApp-sessiegegevens, berichtinhoud en webhook-integraties onder jouw volledige controle. Verbind je CRM, chatbot, helpdesk of interne tool binnen enkele minuten met WhatsApp via standaard HTTP-aanroepen, met een ingebouwd webdashboard en interactieve Swagger UI die standaard zijn inbegrepen.
Belangrijkste kenmerken van WAHA
REST API voor WhatsApp
Verzend en ontvang WhatsApp-berichten, media en evenementen via een gedocumenteerde REST API die toegankelijk is vanuit elke taal of elk framework.
Ingebouwd webdashboard
Beheer sessies, scan QR-codes en monitor activiteiten via een web-UI zonder code te schrijven.
Webhook-eventstreaming
Push inkomende berichten en statusupdates naar je eigen eindpunten met configureerbare gebeurtenisfilters en aangepaste headers.
Sessiepersistentie
Sessies overleven containerherstarts automatisch — geen nieuwe QR-scan vereist na een herstart of update.
Mediabestandsverwerking
Verzend en ontvang afbeeldingen, documenten, spraakberichten en videobestanden met ingebouwde lokale opslag voor ontvangen media.
Waarom WAHA op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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