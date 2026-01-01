WAHA (WhatsApp HTTP API) is een open-source REST API-server die WhatsApp Web omzet in een schone HTTP-interface, zodat elke applicatie of dienst berichten kan verzenden, gebeurtenissen kan ontvangen en sessies kan beheren zonder browserafhankelijkheden of cloudkosten van derden. Het ondersteunt meerdere engine-backends — deze template gebruikt de NOWEB-engine, die direct communiceert via WebSocket zonder een browser te starten, waardoor het lichtgewicht en efficiënt is op VPS-bronnen.

Zelf-hosting van WAHA houdt je WhatsApp-sessiegegevens, berichtinhoud en webhook-integraties onder jouw volledige controle. Verbind je CRM, chatbot, helpdesk of interne tool binnen enkele minuten met WhatsApp via standaard HTTP-aanroepen, met een ingebouwd webdashboard en interactieve Swagger UI die standaard zijn inbegrepen.