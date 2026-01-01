Implementeer LMS met één-klik-installatie.
Lichtgewicht zelfgehoste muziekstreamingserver met een Subsonic-compatibele API voor elke muziekclient.
Kies een VPS-plan voor LMS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LMS kunt bouwen
LMS (Lightweight Music Server) is een open-source zelfgehoste muziekstreamingserver, geschreven in C++, die je persoonlijke muziekbibliotheek ontsluit via een snelle web-UI en een Subsonic-compatibele API. Het indexeert een map met audiobestanden, extraheert metadata en albumhoezen, en laat je streamen vanaf elke browser of een van de tientallen mobiele en desktop-apps die al het Subsonic-protocol ondersteunen.
Door LMS zelf te hosten op je eigen VPS, blijven je muziekcollectie en luistergeschiedenis binnen je eigen infrastructuur, in plaats van bij een streaming SaaS die luistergegevens verzamelt. De C++ runtime is klein genoeg om te draaien op bescheiden VPS-abonnementen, en de Subsonic API betekent dat bestaande favoriete clients zoals substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music en play:Sub direct werken zonder dat je aangepaste integraties hoeft te schrijven.
Belangrijkste kenmerken van LMS
Subsonic-compatibele API
Werkt met het brede ecosysteem van Subsonic-clients op iOS, Android, macOS, Windows en Linux zonder enige aangepaste adapter.
Slimme aanbevelingen
Bouwt clusters van vergelijkbare artiesten en nummers op basis van tags en luistergeschiedenis om autoplay, radiomodus en ontdekking mogelijk te maken.
Last.fm scrobbling
Scrobbelt afgespeelde nummers naar Last.fm of zelfgehoste alternatieven zoals Maloja, en behoudt zo een uniforme luistergeschiedenis op al je apparaten.
Meerdere gebruikersrekeningen
Je krijgt je eigen afspeellijsten, beoordelingen, luistergeschiedenis en favoriete nummers, terwijl je dezelfde onderliggende bibliotheek deelt.
Alleen-lezen bibliotheekkoppeling
De muziekmap is alleen-lezen gekoppeld, zodat de server jouw audiobestanden niet per ongeluk kan wijzigen tijdens scans of transcodering.
Lichtgewicht C++-kern
Gecompileerde C++ daemon plus SQLite blijft klein op schijf en in het geheugen, ruimte overlatend voor de rest van jouw zelf-gehoste services.
Waarom LMS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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