Centrifugo is een open-source, taalonafhankelijke realtime berichtenserver die directe berichten bezorgt aan verbonden gebruikers via WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport en gRPC. Elke backend — ongeacht taal of framework — kan berichten publiceren via een eenvoudige HTTP- of gRPC API, waardoor het eenvoudig wordt om realtime functionaliteiten toe te voegen aan bestaande applicaties zonder ze te herschrijven.

Het zelf hosten van Centrifugo op jouw VPS elimineert kosten per bericht en per verbinding die in rekening worden gebracht door commerciële realtime diensten zoals Pusher of Ably, terwijl het je volledige controle geeft over schaalbaarheid, dataroutering en beveiligingsconfiguratie.