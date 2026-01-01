Implementeer Centrifugo met één klik.
Schaalbare realtime berichtenserver voor het bouwen van live-applicaties met WebSocket en pub/sub-berichten.
Kies een VPS-plan voor Centrifugo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Centrifugo kunt bouwen
Centrifugo is een open-source, taalonafhankelijke realtime berichtenserver die directe berichten bezorgt aan verbonden gebruikers via WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport en gRPC. Elke backend — ongeacht taal of framework — kan berichten publiceren via een eenvoudige HTTP- of gRPC API, waardoor het eenvoudig wordt om realtime functionaliteiten toe te voegen aan bestaande applicaties zonder ze te herschrijven.
Het zelf hosten van Centrifugo op jouw VPS elimineert kosten per bericht en per verbinding die in rekening worden gebracht door commerciële realtime diensten zoals Pusher of Ably, terwijl het je volledige controle geeft over schaalbaarheid, dataroutering en beveiligingsconfiguratie.
Belangrijkste kenmerken van Centrifugo
Taalonafhankelijke integratie
Elke backend kan berichten publiceren via een eenvoudige HTTP- of gRPC-API, zodat je real-time functies toevoegt zonder je bestaande technologiestack te wijzigen.
Berichtgeschiedenis en Herstel
Slaat recente berichten per kanaal op en speelt automatisch gemiste gebeurtenissen opnieuw af voor clients die opnieuw verbinding maken, om gegevensverlies tijdens korte onderbrekingen te voorkomen.
Horizontale Schaalbaarheid
Redis-gestuurde engine laat je meerdere Centrifugo-nodes draaien en miljoenen gelijktijdige verbindingen verwerken naarmate je gebruikersbestand groeit.
Aanwezigheidsregistratie
Houdt bij welke gebruikers online zijn in elk kanaal en zendt aan-/afmeldingsgebeurtenissen uit, waardoor functies zoals type-indicatoren en actieve gebruikerslijsten mogelijk worden gemaakt.
Ingebouwd Admin Paneel
Bewaak verbindingen, kanalen en berichtenstroom in realtime via de webbeheer-UI zonder afzonderlijke observatietools in te stellen.
Waarom Centrifugo op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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