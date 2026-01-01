Implementeer Enclosed met één klik installatie.
Minimalistische webapplicatie voor het delen van privé versleutelde notities met vervalcontroles en wachtwoordbeveiliging.
Kies een VPS-plan voor Enclosed
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Enclosed kunt bouwen
Bijgevoegd is een open-source webapplicatie voor het versturen van privé, end-to-end versleutelde notities. Met behulp van native browser crypto API's versleutelt het de inhoud aan de clientzijde voordat deze de server bereikt — wat betekent dat de host nooit toegang heeft tot de onversleutelde tekst. Notities kunnen zo worden ingesteld dat ze zichzelf vernietigen na één keer lezen of verlopen na een configureerbare tijdsperiode.
Zelf-hosten van Enclosed op je VPS zorgt ervoor dat versleutelde notitieopslag volledig op je eigen infrastructuur blijft. Organisaties die gevoelige inloggegevens, API-sleutels of vertrouwelijke informatie verwerken, krijgen volledige controle over gegevenslocatie en kunnen aangepaste vervalbeleidsregels afdwingen zonder afhankelijk te zijn van gehoste diensten van derden.
Belangrijkste kenmerken van Enclosed
Cliënt-side encryptie
Notities worden in de browser versleuteld vóór verzending met native Web Crypto API's, zodat de server de niet-versleutelde inhoud nooit ziet.
Zelfvernietigende Opmerkingen
Stel notities in om te verlopen na één keer lezen of een gedefinieerd tijdsvenster, zodat gevoelige informatie niet langer blijft bestaan dan nodig is.
Wachtwoordbeveiliging
Voeg een optioneel wachtwoord toe aan elke notitie, waarbij ontvangers zich moeten authenticeren voordat de inhoud kan worden gedecodeerd en weergegeven.
Deelbare links
Elke notitie genereert een unieke URL die kan worden verzonden via e-mail, chat of sms — geen account of registratie vereist voor de ontvanger.
Lichtgewicht implementatie
Eén container met minimale resourcevereisten maakt Enclosed eenvoudig te draaien naast andere diensten op dezelfde VPS.
Waarom Enclosed op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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