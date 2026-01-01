Bijgevoegd is een open-source webapplicatie voor het versturen van privé, end-to-end versleutelde notities. Met behulp van native browser crypto API's versleutelt het de inhoud aan de clientzijde voordat deze de server bereikt — wat betekent dat de host nooit toegang heeft tot de onversleutelde tekst. Notities kunnen zo worden ingesteld dat ze zichzelf vernietigen na één keer lezen of verlopen na een configureerbare tijdsperiode.

Zelf-hosten van Enclosed op je VPS zorgt ervoor dat versleutelde notitieopslag volledig op je eigen infrastructuur blijft. Organisaties die gevoelige inloggegevens, API-sleutels of vertrouwelijke informatie verwerken, krijgen volledige controle over gegevenslocatie en kunnen aangepaste vervalbeleidsregels afdwingen zonder afhankelijk te zijn van gehoste diensten van derden.