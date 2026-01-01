Implementeer Invio met één-klik-installatie.
Minimalistisch zelfgehost facturatiesysteem voor freelancers en kleine teams zonder abonnementskosten.
Kies een VPS-plan voor Invio
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Invio kunt bouwen
Invio is een snelle, gerichte facturatieapplicatie, gemaakt voor freelancers en kleine teams die professioneel willen factureren zonder de complexiteit van volledige CRM-platformen. Het omvat de essentiële facturatieworkflow — productcatalogusbeheer, het aanmaken van facturen en wachtwoordvrije veilige links voor klanttoegang — in een schone, lichtgewicht interface die onmiddellijk laadt, zelfs op eenvoudige hardware.
Invio zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je financiële gegevens nooit op een server van derden terechtkomen, zonder kosten per factuur en zonder abonnementskosten. Factuurgeschiedenis, productcatalogi en klantgegevens worden opgeslagen in een ingebedde SQLite-database op je eigen infrastructuur, waardoor je volledige eigendom hebt over je bedrijfsgegevens.
Belangrijkste kenmerken van Invio
Productcatalogus
Beheer een catalogus van diensten en artikelen met categorieën, zodat posten binnen enkele seconden aan nieuwe facturen kunnen worden toegevoegd met automatisch ingevulde prijzen en beschrijvingen.
Wachtwoordvrije klantlinks
Deel facturen via veilige links die klanten kunnen openen zonder een account aan te maken, wat de wrijving in het betalingsbeoordelingsproces wegneemt.
Ondersteuning voor meerdere talen
Volledige interfacevertalingen voor Engels, Duits, Nederlands en Portugees maken het mogelijk om internationale klanten in hun voorkeurstaal te factureren.
Geen Abonnementskosten
Zelfhosting elimineert terugkerende SaaS-kosten — betaal alleen voor de VPS-bronnen die je al gebruikt, zonder kosten per factuur of per gebruiker.
Lichtgewicht architectuur
SQLite-ondersteunde opslag zonder aparte databaseservice houdt de implementatie eenvoudig en het resourcegebruik minimaal op instap-VPS-plannen.
Waarom Invio op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
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Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.