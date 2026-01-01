Invio is een snelle, gerichte facturatieapplicatie, gemaakt voor freelancers en kleine teams die professioneel willen factureren zonder de complexiteit van volledige CRM-platformen. Het omvat de essentiële facturatieworkflow — productcatalogusbeheer, het aanmaken van facturen en wachtwoordvrije veilige links voor klanttoegang — in een schone, lichtgewicht interface die onmiddellijk laadt, zelfs op eenvoudige hardware.

Invio zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je financiële gegevens nooit op een server van derden terechtkomen, zonder kosten per factuur en zonder abonnementskosten. Factuurgeschiedenis, productcatalogi en klantgegevens worden opgeslagen in een ingebedde SQLite-database op je eigen infrastructuur, waardoor je volledige eigendom hebt over je bedrijfsgegevens.