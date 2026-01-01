SeaweedFS is een open-source gedistribueerd bestandssysteem met meer dan 24.000 GitHub-sterren, geoptimaliseerd voor het efficiënt opslaan en ophalen van grote aantallen bestanden. Met een ingebouwde S3-compatibele API dient het als een directe vervanging voor Amazon S3 in zelf-gehoste omgevingen — elke tool of SDK die voor S3 is gebouwd, werkt met SeaweedFS zonder codewijzigingen.

Zelf objectopslag hosten op je VPS elimineert de kosten per verzoek en per GB van cloudproviders, terwijl je de gegevens volledig onder controle houdt. SeaweedFS verwerkt alles, van kleine door gebruikers geüploade afbeeldingen tot grote videobestanden en back-uparchieven, met replicatie en erasure coding beschikbaar voor gegevensbescherming.