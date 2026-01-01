Implementeer SeaweedFS met één klik installatie.
Krachtig gedistribueerd bestandssysteem met S3 API-compatibiliteit voor het opslaan en aanbieden van miljarden bestanden op schaal.
Kies een VPS-plan voor SeaweedFS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SeaweedFS kunt bouwen
SeaweedFS is een open-source gedistribueerd bestandssysteem met meer dan 24.000 GitHub-sterren, geoptimaliseerd voor het efficiënt opslaan en ophalen van grote aantallen bestanden. Met een ingebouwde S3-compatibele API dient het als een directe vervanging voor Amazon S3 in zelf-gehoste omgevingen — elke tool of SDK die voor S3 is gebouwd, werkt met SeaweedFS zonder codewijzigingen.
Zelf objectopslag hosten op je VPS elimineert de kosten per verzoek en per GB van cloudproviders, terwijl je de gegevens volledig onder controle houdt. SeaweedFS verwerkt alles, van kleine door gebruikers geüploade afbeeldingen tot grote videobestanden en back-uparchieven, met replicatie en erasure coding beschikbaar voor gegevensbescherming.
Belangrijkste kenmerken van SeaweedFS
S3 API-compatibiliteit
Elke applicatie of tool gebouwd voor Amazon S3 maakt verbinding met SeaweedFS zonder aanpassing, waardoor onmiddellijke integratie met bestaande workflows mogelijk is.
Efficiënte kleine bestandsverwerking
Geoptimaliseerde opslagengine verwerkt miljarden kleine bestanden efficiënt — een veelvoorkomende zwakte van traditionele bestandssystemen en algemene opslagback-ends.
Gegevensreplicatie
Automatische replicatie over volumeservers biedt redundantie, zodat gegevens beschikbaar blijven, zelfs als individuele opslagknooppunten uitvallen.
Erasure codering
Vermindert opslagoverhead vergeleken met volledige replicatie, met behoud van gegevensintegriteit voor warme en koude opslaglagen.
FUSE-mount-ondersteuning
Koppel SeaweedFS als een native bestandssysteem op Linux-hosts, waardoor applicaties die standaard POSIX-bestandstoegang verwachten direct kunnen lezen en schrijven.
Waarom SeaweedFS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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