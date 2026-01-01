Implementeer Notifuse met één klik installatie.
Zelfgehost e-mailplatform voor marketingcampagnes en transactionele e-mails met multi-provider-levering.
Kies een VPS-plan voor Notifuse
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Notifuse kunt bouwen
Notifuse is een open-source, zelfgehost e-mailplatform dat marketingcampagnes en transactionele e-mailbezorging consolideert in één systeem. In tegenstelling tot abonnementsdiensten zoals Mailchimp of Brevo, draait Notifuse op je eigen server, waardoor kosten per e-mail worden geëlimineerd en je abonneegegevens volledig privé en onder jouw controle blijven.
Het platform ondersteunt meerdere e-mailproviders, waaronder Amazon SES, Mailgun en Postmark, zodat je berichten kunt routeren via de backend die het beste past bij jouw kosten- en bezorgbaarheidsvereisten. Een drag-and-drop campagne-editor, doelgroepsegmentatie, open- en kliktracking, en een REST API voor programmatische transactionele e-mails geven zowel marketeers als ontwikkelaars alles wat ze nodig hebben vanuit één zelfgehoste implementatie.
Belangrijkste kenmerken van Notifuse
Campagne-editor
Bouw e-mailcampagnes met een drag-and-drop visuele editor, inclusief A/B-testen, planning en realtime voorvertoning.
Transactionele e-mail-API
Verstuur gebeurtenisgestuurde e-mails programmatisch via REST API met Liquid-templating voor dynamische gepersonaliseerde inhoud.
Multi-provider-levering
Routeer e-mails via Amazon SES, Mailgun, Postmark of een willekeurige SMTP-provider zonder je sjablonen of workflows te wijzigen.
Abonneesegmentatie
Richt campagnes op specifieke doelgroepsegmenten gebaseerd op abonneekenmerken en eerdere betrokkenheidsgeschiedenis.
Openings- en kliktracking
Meet campagneprestaties met gedetailleerde openingspercentages, klikregistratie en leveringsanalyses die zijn ingebouwd in het dashboard.
Waarom Notifuse op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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