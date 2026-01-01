Implementeer Headroom met één klik installatie.
Open-source contextcompressieproxy die het LLM-tokengebruik met 60-95% vermindert voor AI-agents en coderingstools.
Kies een VPS-plan voor Headroom
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Headroom kunt bouwen
Headroom is een open source contextcompressie-middleware voor AI-agents en door LLM aangedreven applicaties. Geïmplementeerd als een transparante proxy, bevindt het zich tussen je agent en elk OpenAI-compatibel API-eindpunt, en comprimeert het automatisch tooluitvoer, logs, RAG-chunks, bestanden en gespreksgeschiedenis — waardoor het tokengebruik met 60-95% wordt verminderd zonder verlies van responsnauwkeurigheid.
Headroom integreert native met Claude Code, Cursor en andere MCP-compatibele tools via de ingebouwde MCP-serverinterface. Zelf-hosten op je VPS elimineert blootstelling van gegevens aan derden en geeft je volledige controle over met welke AI-backend je agents verbinding maken.
Belangrijkste kenmerken van Headroom
Enorme Tokenbesparingen
Comprimeert tooluitvoer, logboeken en gespreksgeschiedenis voordat deze naar de LLM wordt verzonden, waardoor het tokengebruik met 60-95% wordt verminderd zonder in te boeten aan nauwkeurigheid.
Zero-code-proxy
Fungeert als een drop-in proxy tussen je agent en elke OpenAI-compatibele API — geen SDK-wijzigingen nodig om direct tokens te besparen.
Contextdeduplicatie
Dedupliceert automatisch gedeelde context tussen Claude, Codex, Gemini en andere agenten die in dezelfde sessie draaien.
MCP-server support
Maakt compressietools beschikbaar als MCP-eindpunten, integreert native met Claude Code, Cursor en elke MCP-compatibele coderingsagent.
Aangepaste Backendroutering
Routeer verzoeken naar elke OpenAI-compatibele backend door één omgevingsvariabele te configureren — geen wijzigingen in de agentcode vereist.
Waarom Headroom op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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