Headroom is een open source contextcompressie-middleware voor AI-agents en door LLM aangedreven applicaties. Geïmplementeerd als een transparante proxy, bevindt het zich tussen je agent en elk OpenAI-compatibel API-eindpunt, en comprimeert het automatisch tooluitvoer, logs, RAG-chunks, bestanden en gespreksgeschiedenis — waardoor het tokengebruik met 60-95% wordt verminderd zonder verlies van responsnauwkeurigheid.

Headroom integreert native met Claude Code, Cursor en andere MCP-compatibele tools via de ingebouwde MCP-serverinterface. Zelf-hosten op je VPS elimineert blootstelling van gegevens aan derden en geeft je volledige controle over met welke AI-backend je agents verbinding maken.