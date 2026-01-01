ChartDB is een browsergebaseerde database diagrameditor waarmee ontwikkelaars en DBA's elk databaseschema kunnen visualiseren zonder de tool rechtstreeks met hun database te verbinden. Eén enkele "Smart Query" — een SQL-statement dat je in je eigen client uitvoert — geeft schemametadata terug als JSON. Plak het in ChartDB en het genereert onmiddellijk een volledige interactieve ERD, zonder account, geen opgeslagen inloggegevens en zonder dat een databasewachtwoord ooit je terminal verlaat.

De AI-gestuurde DDL-exportfunctie genereert migratiescripts tussen databasedialecten, nuttig voor teams die cross-database migraties plannen of schemaconfiguraties documenteren ter beoordeling. ChartDB zelf hosten houdt alle schemagegevens binnen je eigen infrastructuur in plaats van een cloudtool van derden.