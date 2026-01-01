Implementeer ChartDB met één-klik-installatie.
Open-source databasediagrameditor die elk schema direct visualiseert vanuit één enkele SQL-query, zonder dat opgeslagen inloggegevens vereist zijn.
Kies een VPS-plan voor ChartDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ChartDB kunt bouwen
ChartDB is een browsergebaseerde database diagrameditor waarmee ontwikkelaars en DBA's elk databaseschema kunnen visualiseren zonder de tool rechtstreeks met hun database te verbinden. Eén enkele "Smart Query" — een SQL-statement dat je in je eigen client uitvoert — geeft schemametadata terug als JSON. Plak het in ChartDB en het genereert onmiddellijk een volledige interactieve ERD, zonder account, geen opgeslagen inloggegevens en zonder dat een databasewachtwoord ooit je terminal verlaat.
De AI-gestuurde DDL-exportfunctie genereert migratiescripts tussen databasedialecten, nuttig voor teams die cross-database migraties plannen of schemaconfiguraties documenteren ter beoordeling. ChartDB zelf hosten houdt alle schemagegevens binnen je eigen infrastructuur in plaats van een cloudtool van derden.
Belangrijkste kenmerken van ChartDB
Slimme queryimport
Plak een enkel SQL-queryresultaat om direct een complete ERD te genereren — geen directe databaseverbinding of opgeslagen inloggegevens vereist.
AI DDL-export
Genereer SQL-migratiescripts tussen databasedialecten, om teams te helpen bij het plannen van cross-databasemigraties of schemadocumentatie te produceren.
10+ databasesupport
Werkt standaard met PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase en meer.
Interactieve editor
Diagrammen annoteren, herschikken en verfijnen met een drag-and-drop interface die is ontworpen voor complexe, multi-tabel schema's.
Meerdere exportformaten
Exporteer diagrammen als SQL, DBML, JSON, PNG, JPG of SVG voor documentatie, delen of integratie met andere tools.
Waarom ChartDB op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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