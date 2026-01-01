nopCommerce is 's werelds meest gedownloade op .NET gebaseerde e-commerceplatform, vertrouwd door duizenden bedrijven voor het runnen van webshops van elke omvang. Gebouwd op ASP.NET Core, wordt het geleverd met een volledig uitgerust beheerpaneel voor het beheren van producten, bestellingen, klanten, kortingen en verzending, en ondersteunt het PostgreSQL, MySQL en Microsoft SQL Server direct uit de doos.

De open architectuur van het platform ondersteunt duizenden plugins en thema's van de nopCommerce marketplace, waardoor verkopers hun webshops kunnen uitbreiden zonder de kerncode aan te passen. Zelf-hosten op je eigen VPS betekent nul transactiekosten, volledige controle over klantgegevens en geen kosten per verkoop, ongeacht het omzetvolume.