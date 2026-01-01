Implementeer nopCommerce met een één-klik-installatie.
Open-source ASP.NET e-commerce platform dat duizenden webshops aandrijft met een volledig uitgerust adminpaneel en meer dan 1.700 marketplace-extensies.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met nopCommerce kunt bouwen
nopCommerce is 's werelds meest gedownloade op .NET gebaseerde e-commerceplatform, vertrouwd door duizenden bedrijven voor het runnen van webshops van elke omvang. Gebouwd op ASP.NET Core, wordt het geleverd met een volledig uitgerust beheerpaneel voor het beheren van producten, bestellingen, klanten, kortingen en verzending, en ondersteunt het PostgreSQL, MySQL en Microsoft SQL Server direct uit de doos.
De open architectuur van het platform ondersteunt duizenden plugins en thema's van de nopCommerce marketplace, waardoor verkopers hun webshops kunnen uitbreiden zonder de kerncode aan te passen. Zelf-hosten op je eigen VPS betekent nul transactiekosten, volledige controle over klantgegevens en geen kosten per verkoop, ongeacht het omzetvolume.
Belangrijkste kenmerken van nopCommerce
Volledig beheerpaneel
Beheer producten, categorieën, bestellingen, klanten, kortingen en verzendregels vanaf één uitgebreid beheerdashboard.
Multishopondersteuning
Beheer meerdere onafhankelijke webwinkels vanaf één enkele nopCommerce-installatie, elk met een eigen catalogus, prijzen en thema.
Marktplaats-plug-in-ecosysteem
Breid je winkel uit met betaalgateways, verzendmaatschappijen, ERP-integraties en aangepaste thema's via 1.700+ marktplaats-extensies.
Internationale verkoop
Ingebouwde ondersteuning voor meerdere valuta, meertaligheid en belastingbeheer maakt het eenvoudig om aan klanten in elk land te verkopen.
SEO en marketing tools
Ingebouwde SEO-functies, herstel van verlaten winkelwagentjes, loyaliteitspunten en tools voor promotionele prijzen genereren verkeer en herhaalaankopen.
Waarom nopCommerce op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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