Implementeer Bagisto met één klik installatie.
Open-source Laravel e-commerceplatform voor het bouwen van webshops met ondersteuning voor meerdere valuta, meerdere talen en betaalgateways.
Kies een VPS-plan voor Bagisto
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Bagisto kunt bouwen
Bagisto is een open-source e-commerceplatform gebouwd op het Laravel PHP-framework, dat verkopers een complete basis biedt voor het runnen van een webshop zonder abonnementskosten of omzetdeling. Het wordt geleverd met een klantgerichte webwinkel, een uitgebreid beheerpaneel, productcatalogusbeheer, orderverwerking, voorraadbeheer en een afrekenproces dat standaard meervoudige valuta- en meertalige vereisten afhandelt.
Zelf Bagisto hosten op je VPS betekent dat de transactiegegevens, klantgegevens en productcatalogus van je webshop op infrastructuur blijven die je volledig beheert — essentieel voor bedrijven die opereren onder dataresidentievereisten of voor degenen die transactiekosten per transactie en platformbeperkingen van SaaS-providers willen vermijden.
Belangrijkste kenmerken van Bagisto
Multivalutaondersteuning
Accepteer betalingen in elke valuta en toon prijzen in de lokale valuta van de klant, met configureerbaar wisselkoersbeheer.
Meertalige webshop
Bedien wereldwijde klanten in hun voorkeurstaal met ingebouwde lokalisatie voor productpagina's, afrekenprocessen en transactionele e-mails.
Flexibele productcatalogus
Beheer eenvoudige, configureerbare, gegroepeerde en downloadbare producten met varianten, aangepaste attributen en dynamische prijsregels.
Betaalgateway-integraties
Verbind Stripe, PayPal en andere populaire gateways direct, met een plug-insysteem om aangepaste betaalmethoden toe te voegen.
REST- en GraphQL API's
Volledige API-dekking laat je headless webwinkels en mobiele apps bouwen, of order- en productgegevens integreren met ERP-systemen en fulfillmentdiensten.
Waarom Bagisto op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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