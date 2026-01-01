Bagisto is een open-source e-commerceplatform gebouwd op het Laravel PHP-framework, dat verkopers een complete basis biedt voor het runnen van een webshop zonder abonnementskosten of omzetdeling. Het wordt geleverd met een klantgerichte webwinkel, een uitgebreid beheerpaneel, productcatalogusbeheer, orderverwerking, voorraadbeheer en een afrekenproces dat standaard meervoudige valuta- en meertalige vereisten afhandelt.

Zelf Bagisto hosten op je VPS betekent dat de transactiegegevens, klantgegevens en productcatalogus van je webshop op infrastructuur blijven die je volledig beheert — essentieel voor bedrijven die opereren onder dataresidentievereisten of voor degenen die transactiekosten per transactie en platformbeperkingen van SaaS-providers willen vermijden.