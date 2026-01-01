FOSSBilling is een gratis, open-source facturatie- en klantbeheersysteem, ontworpen voor webhostingbedrijven, bureaus en freelancers die een professioneel, zelf-gehost alternatief nodig hebben voor dure facturatiesoftware-abonnementen. Het biedt een compleet klantenportaal waar klanten hun diensten kunnen beheren, supporttickets kunnen indienen, facturen kunnen betalen en de bestelgeschiedenis kunnen bekijken — allemaal vanuit één enkele, gebrande interface.

Door FOSSBilling zelf te hosten, houd je alle klantgegevens, betalingsgegevens en facturatiegeschiedenis onder je directe controle, zonder kosten per transactie of vendor lock-in. Het platform ondersteunt meerdere betaalgateways, geautomatiseerde terugkerende facturatie en een modulair uitbreidingssysteem waarmee je het precies kunt afstemmen op je bedrijfsprocessen.