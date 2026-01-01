Tot wel 69% korting op FOSSBilling

Implementeer FOSSBilling met éénklikinstallatie.

Open-source facturatie- en klantenbeheerplatform voor webhostingproviders, bureaus en freelancers.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Implementeer FOSSBilling met éénklikinstallatie.

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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met FOSSBilling kunt bouwen

FOSSBilling is een gratis, open-source facturatie- en klantbeheersysteem, ontworpen voor webhostingbedrijven, bureaus en freelancers die een professioneel, zelf-gehost alternatief nodig hebben voor dure facturatiesoftware-abonnementen. Het biedt een compleet klantenportaal waar klanten hun diensten kunnen beheren, supporttickets kunnen indienen, facturen kunnen betalen en de bestelgeschiedenis kunnen bekijken — allemaal vanuit één enkele, gebrande interface.

Door FOSSBilling zelf te hosten, houd je alle klantgegevens, betalingsgegevens en facturatiegeschiedenis onder je directe controle, zonder kosten per transactie of vendor lock-in. Het platform ondersteunt meerdere betaalgateways, geautomatiseerde terugkerende facturatie en een modulair uitbreidingssysteem waarmee je het precies kunt afstemmen op je bedrijfsprocessen.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van FOSSBilling

Geautomatiseerde terugkerende facturering

Stel abonnementsproducten in die klanten automatisch factureren volgens jouw gedefinieerde factureringscyclus, waardoor handmatig werk wordt verminderd en een voorspelbare inning van inkomsten wordt gewaarborgd.

Geïntegreerde ondersteuningstickets

Ingebouwde helpdesk laat klanten supporttickets direct in hun portaal openen en volgen, waardoor facturering en supportcommunicatie op één plek blijven.

Meerdere Betaalgateways

Koppel PayPal, Stripe en tientallen andere betaalproviders, zodat klanten facturen kunnen betalen op de manier die het beste bij je past.

Klantenzelfserviceportaal

Klanten kunnen hun eigen diensten beheren, facturen downloaden, contactgegevens bijwerken en hun accountstatus controleren zonder contact met je op te nemen.

Bestelling en productbeheer

Definieer configureerbare producten en prijsniveaus, beheer upgrades en downgrades, en automatiseer provisioning-hooks via het uitbreidbare modulesysteem.

Ingebouwde cron-automatisering

De officiële Docker-image voert FOSSBilling cron automatisch elke vijf minuten uit, zodat facturen worden gegenereerd en abonnementen worden verlengd zonder handmatige planning.

Waarom FOSSBilling op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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