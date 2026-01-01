Implementeer FOSSBilling met éénklikinstallatie.
Open-source facturatie- en klantenbeheerplatform voor webhostingproviders, bureaus en freelancers.
Kies een VPS-plan voor FOSSBilling
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FOSSBilling kunt bouwen
FOSSBilling is een gratis, open-source facturatie- en klantbeheersysteem, ontworpen voor webhostingbedrijven, bureaus en freelancers die een professioneel, zelf-gehost alternatief nodig hebben voor dure facturatiesoftware-abonnementen. Het biedt een compleet klantenportaal waar klanten hun diensten kunnen beheren, supporttickets kunnen indienen, facturen kunnen betalen en de bestelgeschiedenis kunnen bekijken — allemaal vanuit één enkele, gebrande interface.
Door FOSSBilling zelf te hosten, houd je alle klantgegevens, betalingsgegevens en facturatiegeschiedenis onder je directe controle, zonder kosten per transactie of vendor lock-in. Het platform ondersteunt meerdere betaalgateways, geautomatiseerde terugkerende facturatie en een modulair uitbreidingssysteem waarmee je het precies kunt afstemmen op je bedrijfsprocessen.
Belangrijkste kenmerken van FOSSBilling
Geautomatiseerde terugkerende facturering
Stel abonnementsproducten in die klanten automatisch factureren volgens jouw gedefinieerde factureringscyclus, waardoor handmatig werk wordt verminderd en een voorspelbare inning van inkomsten wordt gewaarborgd.
Geïntegreerde ondersteuningstickets
Ingebouwde helpdesk laat klanten supporttickets direct in hun portaal openen en volgen, waardoor facturering en supportcommunicatie op één plek blijven.
Meerdere Betaalgateways
Koppel PayPal, Stripe en tientallen andere betaalproviders, zodat klanten facturen kunnen betalen op de manier die het beste bij je past.
Klantenzelfserviceportaal
Klanten kunnen hun eigen diensten beheren, facturen downloaden, contactgegevens bijwerken en hun accountstatus controleren zonder contact met je op te nemen.
Bestelling en productbeheer
Definieer configureerbare producten en prijsniveaus, beheer upgrades en downgrades, en automatiseer provisioning-hooks via het uitbreidbare modulesysteem.
Ingebouwde cron-automatisering
De officiële Docker-image voert FOSSBilling cron automatisch elke vijf minuten uit, zodat facturen worden gegenereerd en abonnementen worden verlengd zonder handmatige planning.
Waarom FOSSBilling op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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