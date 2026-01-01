Implementeer AureusERP met één-klik installatie.
Open-source ERP-platform voor het mkb dat financiën, HR, voorraadbeheer, verkoop en CRM omvat in één geïntegreerd systeem.
Kies een VPS-plan voor AureusERP
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met AureusERP kunt bouwen
AureusERP is een modern, open source bedrijfsresourceplanningplatform gebouwd op Laravel 11 en FilamentPHP 3. Het brengt financiën, personeelszaken, voorraadbeheer, verkoop en klantrelatiebeheer samen onder één enkele, samenhangende interface — waardoor de noodzaak voor losgekoppelde spreadsheets en afzonderlijke tools wordt geëlimineerd.
Zelf-hosten van AureusERP op je eigen VPS plaatst je bedrijfsgegevens volledig onder jouw controle, zonder kosten per gebruiker of vendor lock-in. Met meer dan 10.000 GitHub-sterren en actieve dagelijkse ontwikkeling, biedt het een geloofwaardig open source alternatief voor betaalde ERP-suites zoals Odoo of SAP Business One.
Belangrijkste kenmerken van AureusERP
Geïntegreerde Financiemodule
Beheer crediteuren en debiteuren, journaals, facturen en financiële rapporten vanaf één overzichtelijk dashboard.
HR en Salarisadministratie
Volg werknemers, contracten, aanwezigheid en verlofaanvragen zonder te wisselen tussen verschillende HR-tools.
Voorraadbeheer
Bewaak voorraadniveaus, magazijnen, inkooporders en productbewegingen in realtime om tekorten en overbevoorrading te voorkomen.
CRM en Verkooppijplijn
Beheer leads, kansen en klantaccounts via een pijplijnweergave die direct is gekoppeld aan facturatie en orderafhandeling.
FilamentPHP Beheerder UI
De schone, snelle beheerdersinterface, gebouwd op FilamentPHP 3, geeft elke module een consistente uitstraling en gebruikerservaring zonder extra configuratie.
Waarom AureusERP op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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