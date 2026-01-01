Tot wel 69% korting op AureusERP

Implementeer AureusERP met één-klik installatie.

Open-source ERP-platform voor het mkb dat financiën, HR, voorraadbeheer, verkoop en CRM omvat in één geïntegreerd systeem.

Lanceer je applicatie direct
Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
 7,99 /mnd
Kies een plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer AureusERP met één-klik installatie.

Kies een VPS-plan voor AureusERP

MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met AureusERP kunt bouwen

AureusERP is een modern, open source bedrijfsresourceplanningplatform gebouwd op Laravel 11 en FilamentPHP 3. Het brengt financiën, personeelszaken, voorraadbeheer, verkoop en klantrelatiebeheer samen onder één enkele, samenhangende interface — waardoor de noodzaak voor losgekoppelde spreadsheets en afzonderlijke tools wordt geëlimineerd.

Zelf-hosten van AureusERP op je eigen VPS plaatst je bedrijfsgegevens volledig onder jouw controle, zonder kosten per gebruiker of vendor lock-in. Met meer dan 10.000 GitHub-sterren en actieve dagelijkse ontwikkeling, biedt het een geloofwaardig open source alternatief voor betaalde ERP-suites zoals Odoo of SAP Business One.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van AureusERP

Geïntegreerde Financiemodule

Beheer crediteuren en debiteuren, journaals, facturen en financiële rapporten vanaf één overzichtelijk dashboard.

HR en Salarisadministratie

Volg werknemers, contracten, aanwezigheid en verlofaanvragen zonder te wisselen tussen verschillende HR-tools.

Voorraadbeheer

Bewaak voorraadniveaus, magazijnen, inkooporders en productbewegingen in realtime om tekorten en overbevoorrading te voorkomen.

CRM en Verkooppijplijn

Beheer leads, kansen en klantaccounts via een pijplijnweergave die direct is gekoppeld aan facturatie en orderafhandeling.

FilamentPHP Beheerder UI

De schone, snelle beheerdersinterface, gebouwd op FilamentPHP 3, geeft elke module een consistente uitstraling en gebruikerservaring zonder extra configuratie.

Waarom AureusERP op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀

Noel
Noel

Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.

Omkar
Omkar

Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.

Sylvain
Sylvain

Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!

Herriman
Herriman

Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.

Martin K
Martin K

Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.

30-dagen-geld-terug-garantie*

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons restitutiebeleid voor meer informatie.

Ga aan de slag

Ontdek meer apps om te lanceren

AirTrail

AirTrail

Persoonlijk vluchtlogboek met interactieve kaart, statistieken en multi-user ondersteuning

Selecteren
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Lichtgewicht zelfgehoste wiki met Git-ondersteunde pagina's en Markdown-bewerking

Selecteren
Bigcapital

Bigcapital

Zelfgehoste platform voor financiële boekhouding met intelligente rapportage en ondersteuning voor meerdere valuta's.

Selecteren
Bekijk alle applicaties

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.