AureusERP is een modern, open source bedrijfsresourceplanningplatform gebouwd op Laravel 11 en FilamentPHP 3. Het brengt financiën, personeelszaken, voorraadbeheer, verkoop en klantrelatiebeheer samen onder één enkele, samenhangende interface — waardoor de noodzaak voor losgekoppelde spreadsheets en afzonderlijke tools wordt geëlimineerd.

Zelf-hosten van AureusERP op je eigen VPS plaatst je bedrijfsgegevens volledig onder jouw controle, zonder kosten per gebruiker of vendor lock-in. Met meer dan 10.000 GitHub-sterren en actieve dagelijkse ontwikkeling, biedt het een geloofwaardig open source alternatief voor betaalde ERP-suites zoals Odoo of SAP Business One.