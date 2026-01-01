EverShop is een modern, open-source e-commerceplatform gebouwd op Node.js, React en GraphQL. In tegenstelling tot oudere, op PHP gebaseerde handelsplatformen, is EverShop ontworpen rond een server-side gerenderde React-webwinkel, een grafiekgestuurd uitbreidingssysteem en PostgreSQL-persistentie — wat ontwikkelaars een vertrouwde toolchain geeft en shoppers een snelle, app-achtige ervaring.

Door EverShop zelf te hosten op je VPS blijven handelaarsgegevens, klantgegevens en bestelgeschiedenis op infrastructuur die jij beheert, zonder per-transactiekosten of platformcommissies. De catalogus, het thema, betalingsintegraties en verzendregels zijn allemaal configureerbaar via de beheerdersinterface, terwijl ontwikkelaars het platform kunnen uitbreiden met eersteklas TypeScript-modules.