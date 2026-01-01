Implementeer EverShop met één klik.
Modern open-source e-commerceplatform gebouwd met Node.js, React en GraphQL voor snelle, aanpasbare webshops.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met EverShop kunt bouwen
EverShop is een modern, open-source e-commerceplatform gebouwd op Node.js, React en GraphQL. In tegenstelling tot oudere, op PHP gebaseerde handelsplatformen, is EverShop ontworpen rond een server-side gerenderde React-webwinkel, een grafiekgestuurd uitbreidingssysteem en PostgreSQL-persistentie — wat ontwikkelaars een vertrouwde toolchain geeft en shoppers een snelle, app-achtige ervaring.
Door EverShop zelf te hosten op je VPS blijven handelaarsgegevens, klantgegevens en bestelgeschiedenis op infrastructuur die jij beheert, zonder per-transactiekosten of platformcommissies. De catalogus, het thema, betalingsintegraties en verzendregels zijn allemaal configureerbaar via de beheerdersinterface, terwijl ontwikkelaars het platform kunnen uitbreiden met eersteklas TypeScript-modules.
Belangrijkste kenmerken van EverShop
Moderne JS-stack
Gebouwd op Node.js, React en GraphQL, zodat ontwikkelaars de storefront en admin kunnen uitbreiden met dezelfde toolchain die ze dagelijks al gebruiken.
Rendering aan serverzijde
SSR React storefront levert snelle eerste weergave en SEO-vriendelijke HTML direct klaar voor gebruik, met client-side hydratatie voor app-achtige navigatie.
Catalogus en voorraad
Beheer producten, varianten, attributen, categorieën en voorraad vanuit één admin-interface met bulkbewerking en CSV-import.
Winkelwagen en afrekenen
Aanpasbare éénpagina-checkout met ondersteuning voor gastbestellingen, couponcodes, verzendregels en meerdere belastingzones.
Extensiesysteem
Eersteklas TypeScript-module-API en hook-systeem maken het eenvoudig om aangepaste betaalproviders, thema's of bedrijfslogica toe te voegen zonder de core te forken.
PostgreSQL-backend
Alle catalogus-, klant- en ordergegevens bevinden zich in PostgreSQL — eenvoudig te back-uppen, te repliceren en direct op te vragen voor rapporten of migraties.
Waarom EverShop op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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