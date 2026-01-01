Pulsarr verbindt Plex-kijklijsten met Sonarr en Radarr, waarbij elke tik op "Toevoegen aan kijklijst" binnen de Plex-app wordt omgezet in een geautomatiseerd downloadverzoek — geen tweede front-end, geen aparte aanmeldingen en geen uitnodigingen per gebruiker. Het monitort Plex in realtime voor Plex Pass-gebruikers en valt terug op gefaseerde polling voor alle anderen, en routeert vervolgens elke titel naar de juiste Sonarr- of Radarr-instantie op basis van regels die je definieert.

Pulsarr zelf hosten op je eigen VPS houdt kijklijstgegevens, gebruikersrechten en arr API-sleutels onder jouw controle. Goedkeuringsworkflows, quota per gebruiker, Discord-meldingen en Plex-labelsynchronisatie draaien continu zonder afhankelijk te zijn van een thuisserver die online blijft.