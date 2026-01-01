Implementeer Pulsarr met één klik installatie.
Realtime Plex-volglijstmonitor die synchroniseert met Sonarr en Radarr met slimme contentrouteringsregels.
Kies een VPS-plan voor Pulsarr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Pulsarr kunt bouwen
Pulsarr verbindt Plex-kijklijsten met Sonarr en Radarr, waarbij elke tik op "Toevoegen aan kijklijst" binnen de Plex-app wordt omgezet in een geautomatiseerd downloadverzoek — geen tweede front-end, geen aparte aanmeldingen en geen uitnodigingen per gebruiker. Het monitort Plex in realtime voor Plex Pass-gebruikers en valt terug op gefaseerde polling voor alle anderen, en routeert vervolgens elke titel naar de juiste Sonarr- of Radarr-instantie op basis van regels die je definieert.
Pulsarr zelf hosten op je eigen VPS houdt kijklijstgegevens, gebruikersrechten en arr API-sleutels onder jouw controle. Goedkeuringsworkflows, quota per gebruiker, Discord-meldingen en Plex-labelsynchronisatie draaien continu zonder afhankelijk te zijn van een thuisserver die online blijft.
Belangrijkste kenmerken van Pulsarr
Realtime volglijst synchronisatie
Toevoegingen aan kijklijsten van Plex Pass-gebruikers activeren direct Sonarr- of Radarr-aanvragen, met gespreide polling voor niet-Pass-accounts.
Slimme contentroutering
Maak EN/OF-regels met behulp van genre, gebruiker, taal, jaar, certificering, beoordelingen of streamingdienst om content naar de juiste arr-instantie te routeren.
Goedkeuring en quota
Verzoeken om beheerdersgoedkeuring vasthouden en dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse gebruikerslimieten afdwingen om downloadwachtrijen onder controle te houden.
Discord-botintegratie
Beheer goedkeuringen, bekijk de status van aanvragen en activeer acties direct vanuit Discord met interactieve slash-commando's.
Multi-instance-ondersteuning
Distribueer content over meerdere Sonarr- en Radarr-instanties met gesynchroniseerde tagging, zodat je altijd weet welke gebruiker wat heeft aangevraagd.
Flexibele meldingen
Verstuur updates via Plex mobiele push, Discord, webhooks, of meer dan 80 diensten via Apprise wanneer content in je bibliotheek terechtkomt.
Waarom Pulsarr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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