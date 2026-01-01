Home Assistant is het toonaangevende open source domoticaplatform dat door miljoenen gebruikers wereldwijd wordt vertrouwd. Het verenigt slimme apparaten van verschillende fabrikanten — verlichting, thermostaten, camera's, beveiligingssystemen en mediaspelers — in één enkele aanpasbare interface, met een krachtige automatiseringsengine die complexe scenario's ondersteunt, getriggerd door tijd, apparaatstatussen of externe gebeurtenissen.

Door Home Assistant op je eigen VPS te implementeren, zorg je ervoor dat je smarthome operationeel blijft, zelfs tijdens lokale storingen, het betrouwbare toegang op afstand biedt vanaf elke locatie, en alle apparaatgegevens en automatiseringslogica volledig onder jouw controle houdt, zonder afhankelijkheid van clouddiensten.