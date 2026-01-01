Implementeer Home Assistant met één klik installatie.
Privacy-gericht open-source platform voor woningautomatisering met 2.000+ integraties voor slimme apparaten en diensten.
Kies een VPS-plan voor Home Assistant
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Home Assistant kunt bouwen
Home Assistant is het toonaangevende open source domoticaplatform dat door miljoenen gebruikers wereldwijd wordt vertrouwd. Het verenigt slimme apparaten van verschillende fabrikanten — verlichting, thermostaten, camera's, beveiligingssystemen en mediaspelers — in één enkele aanpasbare interface, met een krachtige automatiseringsengine die complexe scenario's ondersteunt, getriggerd door tijd, apparaatstatussen of externe gebeurtenissen.
Door Home Assistant op je eigen VPS te implementeren, zorg je ervoor dat je smarthome operationeel blijft, zelfs tijdens lokale storingen, het betrouwbare toegang op afstand biedt vanaf elke locatie, en alle apparaatgegevens en automatiseringslogica volledig onder jouw controle houdt, zonder afhankelijkheid van clouddiensten.
Belangrijkste kenmerken van Home Assistant
2.000+ Integraties
Verbind vrijwel elk smarthome-apparaat of elke cloudservice via een constant groeiende bibliotheek van community-integraties.
Lokale controle
Alle automatiseringen draaien lokaal zonder cloudafhankelijkheid, waardoor je huis responsief blijft, zelfs wanneer de internetverbinding uitvalt.
Krachtige automatiseringen
Visuele en YAML-gebaseerde automatiseringseditor ondersteunt complexe triggers, condities en meerstapsacties voor elk scenario.
Aanpasbare dashboards
Lovelace-dashboards laten je gepersonaliseerde controle-interfaces ontwerpen voor elk apparaat of scherm in je huis.
Spraakassistentintegratie
Werkt met Google Assistant, Amazon Alexa en Siri voor handsfree bediening van elk verbonden apparaat.
Energiemonitoring
Volg en optimaliseer het energieverbruik van je huishouden met speciale monitoringdashboards en verbruiksgegevens per apparaat.
Waarom Home Assistant op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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