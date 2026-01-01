Implementeer ClassQuiz met één klik installatie.
Open-source Kahoot-alternatief voor live multiplayer klasquizzen met real-time scoren.
Kies een VPS-plan voor ClassQuiz
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ClassQuiz kunt bouwen
ClassQuiz is een open-source, zelf-gehost quizplatform ontworpen voor leerkrachten, trainers en onderwijzers die een privacyvriendelijk alternatief willen voor commerciële quizdiensten voor in de klas. Spelers doen mee aan een spel door een pincode in te voeren op elk apparaat, vragen in realtime te beantwoorden en na elke ronde live klassementen te zien.
Door ClassQuiz zelf te hosten op je eigen VPS houd je quizinhoud, studentantwoorden en accountgegevens volledig onder controle, vermijd je licentiekosten per gebruiker en werkt het op schoolnetwerken zonder externe afhankelijkheden. De stack omvat de API, background worker, PostgreSQL, Redis en Meilisearch voor quizontdekking.
Belangrijkste kenmerken van ClassQuiz
Realtime multiplayer
Organiseer live quizsessies waarbij spelers deelnemen via een pincode en gesynchroniseerde vragen beantwoorden via een WebSocket-verbinding.
Quizcreatie
Maak meerkeuze-, ABCD-, bereik-, stem- en tekstinvoervragen met afbeeldingen, tijdslimieten en score per antwoord.
Full-text zoeken
Ontdek openbare quizzen direct via een ingebouwde Meilisearch-index die resultaten rangschikt op titel, tags en beschrijving.
Zelfgehoste privacy
Houd alle quizgegevens, spelersnamen en antwoorden op je eigen infrastructuur zonder telemetrie of analyses van derden.
Afbeeldingsopslag
Voeg afbeeldingen toe aan vragen met behulp van ingebouwde lokale opslag of sluit een S3-compatibele backend aan voor onbeperkte media.
OAuth en SSO
Koppel Google, GitHub of een aangepaste OpenID Connect-provider, zodat docenten kunnen inloggen met bestaande schoolaccounts.
Waarom ClassQuiz op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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