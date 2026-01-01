ClassQuiz is een open-source, zelf-gehost quizplatform ontworpen voor leerkrachten, trainers en onderwijzers die een privacyvriendelijk alternatief willen voor commerciële quizdiensten voor in de klas. Spelers doen mee aan een spel door een pincode in te voeren op elk apparaat, vragen in realtime te beantwoorden en na elke ronde live klassementen te zien.

Door ClassQuiz zelf te hosten op je eigen VPS houd je quizinhoud, studentantwoorden en accountgegevens volledig onder controle, vermijd je licentiekosten per gebruiker en werkt het op schoolnetwerken zonder externe afhankelijkheden. De stack omvat de API, background worker, PostgreSQL, Redis en Meilisearch voor quizontdekking.