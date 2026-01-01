Implementeer ArchivesSpace met één klik.
Open source archiefinformatiebeheersysteem voor het beheren van manuscripten, documenten en digitale objecten.
Kies een VPS-plan voor ArchivesSpace
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ArchivesSpace kunt bouwen
ArchivesSpace is het toonaangevende open-source informatiebeheersysteem voor archieven, gebouwd door archivarissen voor archivarissen. Het combineert aanwinstenbeheer, ordening, beschrijving en openbare ontdekking in één applicatie die de volledige archieflevenscyclus ondersteunt — van initiële schenking tot online toegang door onderzoekers.
Door ArchivesSpace zelf te hosten op je eigen VPS blijven toegangshulpmiddelen, aanwinstenregisters en gebruikersgegevens onder controle van je instelling, zonder kosten per record of vendor lock-in. De gebundelde personeelsinterface, openbare toegangspoort, REST API en OAI-PMH-eindpunt geven je archief een compleet beschrijvings- en ontdekkingsplatform, direct klaar voor gebruik.
Belangrijkste kenmerken van ArchivesSpace
Archiefbeschrijving
Creëer en beheer bronnen, aanwinsten, archiefobjecten en digitale objecten volgens de DACS-, ISAD(G)- en ISAAR(CPF)-standaarden.
Openbaar toegangsportaal
Onderzoekers bladeren door zoekhulpmiddelen, zoeken in collecties en bekijken digitale objecten via een ingebouwde openbare ontdekkingsinterface.
EAD- en MARCXML-export
Exporteer bronrecords als EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS of Dublin Core voor integratie met ontdekkingslagen en consortiale catalogi.
OAI-PMH-oogsten
Beschrijvende metadata ontsluiten via OAI-PMH, zodat aggregators zoals DPLA of Europeana collecties automatisch kunnen oogsten.
REST API
Een gedocumenteerde JSON REST API drijft integraties aan met digitale conserveringssystemen, ETL-pijplijnen en aangepaste front-ends.
Waarom ArchivesSpace op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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