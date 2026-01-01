ArchivesSpace is het toonaangevende open-source informatiebeheersysteem voor archieven, gebouwd door archivarissen voor archivarissen. Het combineert aanwinstenbeheer, ordening, beschrijving en openbare ontdekking in één applicatie die de volledige archieflevenscyclus ondersteunt — van initiële schenking tot online toegang door onderzoekers.

Door ArchivesSpace zelf te hosten op je eigen VPS blijven toegangshulpmiddelen, aanwinstenregisters en gebruikersgegevens onder controle van je instelling, zonder kosten per record of vendor lock-in. De gebundelde personeelsinterface, openbare toegangspoort, REST API en OAI-PMH-eindpunt geven je archief een compleet beschrijvings- en ontdekkingsplatform, direct klaar voor gebruik.