Implementeer Crafty Controller met één-klik-installatie.
Webgebaseerd controlepaneel voor het aanmaken, configureren en beheren van meerdere Minecraft Java- en Bedrock-servers vanaf één dashboard.
Kies een VPS-plan voor Crafty Controller
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Crafty Controller kunt bouwen
Crafty Controller is een open source web-GUI voor het beheren van Minecraft Java- en Bedrock-servers vanuit één dashboard. Het vervangt het jongleren met SSH-sessies en schermtabbladen door live consoles per server, een ingebouwde bestandsbeheerder, geplande taken en 1-klik-back-ups — alles verpakt in een schone webinterface met multi-user rolgebaseerde toegang.
Zelf Crafty hosten op je VPS behoudt de volledige eigendom van je werelden, pluginconfiguraties en spelersdata op hardware die jij beheert. Je kunt nieuwe servers opzetten vanuit populaire jar-types — vanilla, Paper, Spigot, Forge en Bedrock — zonder de browser te verlaten, en gerichte administratie delen met vrienden of moderators met behulp van gedetailleerde machtigingen.
Belangrijkste kenmerken van Crafty Controller
Multiservercontrole
Meerdere Minecraft Java- en Bedrock-servers parallel opzetten, monitoren en beheren vanaf één dashboard.
Webgebaseerde console
Stream live serverlogs en verzend commando's vanuit de browser, met doorzoekbare geschiedenis en kleurgecodeerde uitvoer per server.
Geplande taken
Automatiseer back-ups, herstarts en commando-uitvoering op cron-stijl schema's om servers gezond te houden zonder handmatige tussenkomst.
Rolgebaseerde toegang
Definieer gebruikers met beperkte machtigingen, zodat moderators en communityleden servers kunnen helpen beheren zonder root-toegang of gevoelige inloggegevens.
Bestandsbeheerder
Blader, bewerk, upload en download serverbestanden — werelden, plug-ins, configuraties — direct in de browser zonder SSH- of SFTP-clients.
Waarom Crafty Controller op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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