Crafty Controller is een open source web-GUI voor het beheren van Minecraft Java- en Bedrock-servers vanuit één dashboard. Het vervangt het jongleren met SSH-sessies en schermtabbladen door live consoles per server, een ingebouwde bestandsbeheerder, geplande taken en 1-klik-back-ups — alles verpakt in een schone webinterface met multi-user rolgebaseerde toegang.

Zelf Crafty hosten op je VPS behoudt de volledige eigendom van je werelden, pluginconfiguraties en spelersdata op hardware die jij beheert. Je kunt nieuwe servers opzetten vanuit populaire jar-types — vanilla, Paper, Spigot, Forge en Bedrock — zonder de browser te verlaten, en gerichte administratie delen met vrienden of moderators met behulp van gedetailleerde machtigingen.