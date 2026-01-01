Apollo is het toonaangevende open-sourceplatform voor gemeenschapsgedreven genoomannotatie, ontwikkeld door het Generic Model Organism Database (GMOD) project. Gebouwd rond een JBrowse-aangedreven viewer, laat het curatoren van verschillende instellingen genmodellen, transcripten en kenmerken op gedeelde referentiegenomen tegelijkertijd bewerken — waarbij elke wijziging wordt bijgehouden, toegeschreven en direct zichtbaar is voor medewerkers.

Het zelf hosten van Apollo op je eigen VPS houdt bedrijfseigen annotatiegegevens binnen je infrastructuur in plaats van op servers van derden. Onderzoekslaboratoria, consortia en biotechteams krijgen een enkele gezaghebbende annotatiedatabase, gedetailleerde machtigingen per organisme en een curatiegeschiedenis die ze volledig bezitten — zonder gevoelige genomische data extern te delen.