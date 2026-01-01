Implementeer PiGallery2 met één klik installatie.
Snelle, mappen-eerst zelf-gehoste fotogalerij die een map met afbeeldingen op schijf verandert in een gelikt webalbum.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PiGallery2 kunt bouwen
PiGallery2 is een open-source zelfgehoste fotogalerij die een map met afbeeldingen op schijf neemt en deze aanbiedt als een snelle, moderne webgalerij — geen uploadproces, geen eigen database, geen SaaS-afhankelijkheid. De mapindeling die je al gebruikt, wordt de albumstructuur die bezoekers kunnen bekijken, dus het werkt even goed voor persoonlijke fotoarchieven, evenementengalerijen, familievakantiealbums en lichte portfolio's.
Het zelf hosten van PiGallery2 op je eigen VPS houdt foto's en metadata binnen infrastructuur die je beheert, in plaats van een openbare fotoservice die afbeeldingsinhoud analyseert voor gezichtsherkenning of trainingsdata. De Node.js-backend is opzettelijk lichtgewicht — het is ontworpen om goed te draaien op een Raspberry Pi — dus een klein VPS-plan host comfortabel tienduizenden afbeeldingen terwijl het nog steeds snelle miniaturen en een rijke gebruikersinterface aanbiedt.
Belangrijkste kenmerken van PiGallery2
Directory-eerste model
Je bestaande mapstructuur wordt de albumhiërarchie — zet nieuwe foto's erin via SCP, rsync of een synchronisatietool en ze verschijnen automatisch in de galerij.
Snelle miniaturen
Achtergrondindexer genereert miniaturen in meerdere formaten, gecachet op schijf, zodat bezoekers vloeiend kunnen scrollen, zelfs bij koude laadtijden.
EXIF en kaartweergave
Leest EXIF-metadata voor infopagina's per foto, geotagde kaartweergaven en zoeken op camera, datum of tag.
Zoeken en filtering
Zoek op datumbereik, locatie, gezichten, tags, beoordelingen of bestandsnaam zonder externe indexeerders — alle metadata blijft in de lokale SQLite DB.
Delen en privacy
Genereer deelbare links per album met optionele wachtwoorden en vervaldatums, of beperk albums tot alleen geauthenticeerde gebruikers.
Alleen-lezen bibliotheek
De afbeeldingsmap is alleen-lezen gekoppeld, zodat de server niet per ongeluk originele foto's kan wijzigen of verwijderen tijdens scans of miniatuurgeneratie.
Waarom PiGallery2 op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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