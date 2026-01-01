PiGallery2 is een open-source zelfgehoste fotogalerij die een map met afbeeldingen op schijf neemt en deze aanbiedt als een snelle, moderne webgalerij — geen uploadproces, geen eigen database, geen SaaS-afhankelijkheid. De mapindeling die je al gebruikt, wordt de albumstructuur die bezoekers kunnen bekijken, dus het werkt even goed voor persoonlijke fotoarchieven, evenementengalerijen, familievakantiealbums en lichte portfolio's.

Het zelf hosten van PiGallery2 op je eigen VPS houdt foto's en metadata binnen infrastructuur die je beheert, in plaats van een openbare fotoservice die afbeeldingsinhoud analyseert voor gezichtsherkenning of trainingsdata. De Node.js-backend is opzettelijk lichtgewicht — het is ontworpen om goed te draaien op een Raspberry Pi — dus een klein VPS-plan host comfortabel tienduizenden afbeeldingen terwijl het nog steeds snelle miniaturen en een rijke gebruikersinterface aanbiedt.